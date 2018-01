RETEENA, el Festival Audiovisual Jove de Barcelona

Demà es tancarà la primera edició del Festival Audiovisual Jove de Barcelona,RETEENA, que durant tota la setmana ha acollit als Cinemes Texas 5 pel·lícules amb debat posterior al voltant del concepte “JOVE” i que han sigut triades per diferents entitats com el DocsBarcelona, la Federació Catalana de cineclubs, Goethe Institut, Casa Amèrica Catalunya i Cine Àsia, amb l’ajuda d’un comitè format per d’adolescents.

La proposta es complementa amb una jornada de xerrades i tallers pràctics i gratuïts a l’Espai Fabra i Coats, que se celebrarà demà dissabte. Els adolescents que s'hi hagin inscrit podran aprendre a rodar curtmetratges, crear efectes de so foley, fer peces d'animació stop motion o participar en una taula rodona sobre Instagramers, Youtubers i continguts online. Tot això gràcies a la implicació de professionals de la pedagogia audiovisual, com Petit Atelier, El Bombeto, Wärks, Plató de Cinema, Film Club, El Parlante, Digital Films i Nadir.

La proposta, adreçada als adolescents d’entre 13 i 19 anys, pretén convertir-se en un espai de descoberta, reflexió i experimentació de l’audiovisual per aquesta franja d’edat.

Les pel·lícules programades per aquesta primera edició han sigut: La guanyadora del Gaudí a la millor pel·lícula, 'La Propera Pell' d’ Isaki Lacuesta i Isa Campo, 'L’himne del cor', un anime de Tatsuyuki Nagai, l’alemanya 'El parc dels vidres trencats' de Bettina Blümner, el documental 'Joana Biarnés, una entre tots' d’Òscar Moreno i Jordi Rovira i 'El Soñador' d’Adrián Saba. Totes les pel·lícules han comptat amb un debat posterior moderat per l’Equip RETEENA i amb convidats especials.

Iniciativa de joves per a joves

L’equip RETEENA està format per un grup de nois i noies de 15 a 19 anys que es van implicar de manera voluntària responent a una convocatòria oberta durant l'estiu. Aquest equip s’ha encarregat d’escollir les pel·lícules programades i els tallers que s'han fet durant aquesta setmana. A part, amb l’ajuda de professionals del sector, s’han implicat en diversos aspectes del festival com la imatge gràfica, la comunicació i la gestió de les xarxes socials. Segons les organitzadores del festival, Claudia Mera i Maria Castellví, la implicació dels joves és la clau del projecte.

Actualment els adolescents produeixen, consumeixen i distribueixen més audiovisual que mai (a través de dispositius mòbils, plataformes online i les xarxes socials). Tanmateix, hi ha una manca de coneixement, reflexió i anàlisi d’això que veuen. És per això que RETEENA s'ha proposat diversos objectius com incentivar una mirada crítica dels joves cap al contingut audiovisual, i despertar un interès cap a un cert tipus de pel·lícules i el procés creatiu que hi ha darrere.