Què fem aquest cap de setmana?

Aquest cap de setmana canvia l'horari. Tindrem una hora menys per dormir, però una més de llum per aprofitar el cap de setmana amb la canalla! Aquí teniu algunes propostes per sortir amb ells.

Taller de Setmana Santa a Sagrada Família

La Sagrada Família estrena aquest cap de setmana el seu taller de Setmana Santa, una activitat que permetrà que els nens d’entre 6 i 12 anys, acompanyats per un màxim de dos adults, puguin viure la Setmana Santa a la basílica. El taller inclou una visita centrada de manera especial en la façana de la Passió, un joc de descoberta i un taller de manualitatsen què decoraran un ou de Pasqua, element característic de Setmana Santa. El taller es farà els dissabtes i diumenges entre el 30 de març i el 21 d’abril (el diumenge 14 d’abril no hi haurà sessions), i els dies 15, 16, 17, 18, 19 i 22 d’abril. Horari: 10 i 12 h els dissabtes i dies entre setmana; 10.30 i 12.30 h els diumenges. La inscripció té un cost de 6,5 euros i cada infant hi ha d'anar acompanyat, almenys, per un adult. Cal fer reserva prèvia al correu a taller@ext.sagradafamilia.org.

La SuperFesta del Baix Llobregat

Torna el SuperMes durant els caps de setmana d'abril al Baix Llobregat. Per anar escalfant motors, la SuperFesta marcarà el tret de sortida del mes més familiar del Baix Llobregat. Aquest diumenge el parc de Can Mercader de Cornellà de Llobregat acollirà les famílies que vulguin gaudir de tallers variats, música, activitats d'aventura i del Trenet. A més, el grup Reggae per Xics amenitzarà la jornada amb la seva fusió de ritmes jamaicans amb les cançons tradicionals catalanes.

Teatre familiar a Sant Feliu de Llobregat

Diumenge a les 12 h al Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat podreu veure 'Paff, el meu amic màgic', de la companyia Patawa. El 1936 Ogden Nash va el escriure el poema 'The tale of Custard the Dragon', que Lenny Lipton va versionar i Peter Yarrow va convertir en la clàssica cançó. La versió de Patawa parla d’una nena amb un amic màgic, d’una mare que diu que els dracs no existeixen, d’un pare que diu que potser sí, d’un pirata que vol caçar el drac perquè de petit no el van deixar creure en la màgia, i d’uns reis molt presumits que diuen que els dracs no existeixen si no surten a les seves xarxes socials. Tot plegat, sobre la màgia de ser infants, de créixer i de com mantenir la il·lusió per viure malgrat que passin els anys. Un espectacle recomanat per a tots els públics.

Torna 'El despertar de la primavera'

'El despertar de la primavera' ha tornat al Teatre Victòria amb el jove planter de nou talents del teatre musical català, que ha aconseguit transformar el musical pop-rock en un fenomen entre públic jove. Un musical que tracta el descobriment de la sexualitat en totes les seves variants i també una forma de denúncia i rebel·lació contra una societat que encara avui dia ens controla i empresona. Recomanada a partir de 13 anys. Dissabte a les 18 h i a les 21.30 h, i diumenge a les 18 h.



Estrena de cinema

Rita & Luca Films estrena la pel·lícula 'Zog, dracs i heroïnes' avui als cinemes. És un programa format per la història de Zog i quatre curts protagonitzats per nenes valentes i imaginatives. Una sessió pensada especialment per a infants de 3 a 7 anys que reivindica els papers femenins actius i protagonistes. Una nova adaptació d'un 'bestseller' de Julia Donaldson, la creadora d'El Grúfal, que proposa una mirada alternativa i divertida sobre el paper dels dracs, els prínceps i les princeses. Zoom VI Jornada 'Canvia la teva mirada' Demà dissabte es farà a Lleida una jornada divulgativa sobre la síndrome de Down amb el propòsit de captar fons per donar continuïtat als projectes relacionats amb la investigació i ajuda a les persones amb aquesta síndrome. Aquests projectes cerquen la millora de la qualitat de vida i promouen la igualtat d'oportunitats en diferents àmbits. El programa de ' Canvia la teva mirada ' inclou una xocolatada popular, un pintacares infantil, diversos espectacles i un 'photocall' amb els jugadors de bàsquet del Força Lleida.

Teatre per a tots els públics a Blanes

Diumenge, a les 17.30 h, al Teatre de Blanes podreu veure 'A la recerca del drac màgic', de la companyia El Que Ma Queda de Teatre. El Marc ha d’escriure un conte per l’escola, però ell ja és un tros de noi fet i dret, i els contes són per a petits. Un dels llibres que ha agafat de la biblioteca per copiar-se alguna història esdevindrà la clau per començar un viatge fantàstic a la recerca del Puff, el Drac Màgic. Una història d’aventures amb pirates, sirenes, éssers malvats i molt d’humor que parla de la importància de mantenir la imaginació viva encara que ens fem grans i de mantenir el record de qui som. Un espectacle recomanat a partir de 5 anys. Zoom

La música gòspel envaeix el Jove Teatre Regina

Arriba al Jove Teatre Regina el nou espectacle de La Roda Produccions, 'Gospel for kids', en què la música és la protagonista. Un muntatge que beu dels orígens de la música litúrgica afroamericana popular, en què la intensitat i el domini vocal us faran gaudir d'un musical que vibra i fa emocionar. 5 joves cantants trenquen els estereotips de la música gòspel, tot demostrant que els sons negres poden arribar a estar plens de colors. Un autèntic espectacle de malabars vocals. Recomanat a partir de 5 anys. Dissabtes, diumenges i vacances de Setmana Santa a les 17.30 h.

Misteri al monestir de Santes Creus

El reial monestir de Santes Creus programa per demà dissabte (12 h) el taller 'Mr. Stone i el misteri de les tombes reials de Santes Creus'. Mr. Stone és un viatger misteriós que volta per tot el món a la recerca de llocs únics i extraordinaris. L'últim dissabte de cada mes al reial monestir de Santes Creus es resolen tots els misteris que ens ha deixat als seus quaderns de viatges, per poder esbrinar tots els secrets que amaga el monestir: qui hi va viure, qui hi està enterrat, qui s'amaga darrere dels fabulosos capitells... Us animeu a participar-hi? Reserva prèvia necessària al correu reservesmonuments.acdpc@gencat.cat o al telèfon 977 63 83 29. Recomanat per a nens de més de 8 anys.

Party Family a la sala Luz de Gas

Aquest dissabte, a partir de les 17 h, se celebra a la sala Luz de Gas de Barcelona una nova Party Family impulsada per DJ Mom. El tema d'aquesta sessió és 'Flower power', i vol donar la benvinguda a la primavera. Com sempre, amb música a càrrec de Dj MOM, animació a càrrec d'Ernest Coma Corderroure, pinta-ceres, sortejos, 'photocall'...

'Aladdin' al Teatre Condal

Aterra a l’ONYRIC Teatre Condal una comèdia musical per als petits de la casa amb la qual aprendran valuoses lliçons sobre l’esforç, el preu de la fama i la repercussió en l’entorn tecnològic. El grup musical Top Flash es presenta a un concurs televisiu per obtenir una gira i l'enregistrament del seu primer disc. Però la guitarra de l’Aladdin, un dels components, es trenca i el jove no pot permetre's comprar-ne una de nova. Gràcies a un llum màgic i al poder del geni que la custodia, l’Aladdin obtindrà tres desitjos. ¿Sabrà triar-ne els adequats i poder fer realitat el seu somni? Del 31 de març al 22 d'abril. Recomanat a partir de 4 anys.

Titelles al mNATEC

Diumenge, a les 12 h, al mNATEC de Terrassa, concert amb titelles 'Dins la panxa del llop', un espectacle que ens porta per mons fantàstics i paisatges fabulosos: estómacs plens de vida i alegria. Titelles d’ombres, teatrins de paper i cançons fetes a mida. Un retrat de la cadena alimentària amb humor i molta música. Una faula amb llarga tradició rondallística que experimenta amb la vida més enllà de les dents d’un depredador. És un espectacle multidisciplinari, produït per De Paper, que treballa amb titelles bidimensionals de tija i teatres de paper; també utilitza les titelles d’ombres. Activitat recomanada a partir de 3 anys. Els infants hauran d’anar acompanyats d’un adult durant l’activitat. Es poden fer reserves per telèfon al 93 736 89 66.

‘ReciclART school’ a Cornellà de Llobregat

Arriba a Cornellà aquesta iniciativa que convida a fer música amb objectes reciclats en el marc de la programació familiar ‘Berenem a L’Auditori’. Una funció musical, ideal per gaudir en família i creada a partir d’objectes reciclats. Tracta la importància de cuidar el medi ambient i de la posada en pràctica de les famoses ‘3R’: reduir, reutilitzar i reciclar, però fent arribar el missatge al públic d’una manera divertida. El públic es converteix en part activa i fonamental en el desenvolupament del muntatge amb centenars d’objectes reciclats que prenen protagonisme en l’escena. El resultat és una barreja de sensacions i emocions que permeten experimentar en primera persona una enginyosa fórmula per gaudir i aprendre a cuidar el planeta. Diumenge a L’Auditori de Cornellà.