Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí el primer cap de setmana de març! Ja heu fet plans? Encara no? Doncs aquí teniu algunes idees que potser us encaixen.

És Carnaval!

Aquest cap de setmana és Carnaval. Hi haurà activitats en pobles i ciutats de tot el país, però si voleu conèixer Carnavals emblemàtics, aquí teniu algunes propostes.

Un altre dels Carnavals més singulars de Catalunya és el de Solsona, recuperat l’any 1971. Aquí les populars disfresses se substitueixen per bates de tots colors i pels gegants bojos. Un dels moments més esperats és la penjada del ruc: el dissabte a la nit els solsonins –coneguts com a mata-burros des de fa molts anys arran d’una llegenda– pengen un ruc de cartó al compàs de la cançó 'A Solsona bona gent'. VILANOVA I LA GELTRÚ. La Merengada, l'Arribo, el Ball de Mantons, les Comparses, la Xatonada, el Caramel... El Carnaval de Vilanova i la Geltrú té un gran nombre d’actes en què tothom és convidat a participar. El gran dia és el diumenge, quan les esperades Comparses surten al carrer i milers de parelles amb mantons de Manila, barretines i farcells omplen els carrers de caramels. L’any 2010, aquesta festa de sàtira va ser declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.



El Mercat de les Flors se suma al FLIC Festival

Del 2 al 23 de març el FLIC proposa peces per a famílies en diferents espais culturals de la ciutat, entre els quals el Mercat de les Flors. L’espectacle 'Ballar és cosa de llibres', del coreògraf i intèrpret Pere Faura, s'hi podrà veure aquest cap de setmana. La peça és una experiència que combina dansa i literatura per redescobrir el nostre propi cos: un espectacle escènic i participatiu que proposa l’exercici de ballar amb llibres i observar la dansa que es crea quan es balla amb llibres.

Activitat familiar al MNAT

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona organitza aquest diumenge una nova activitat del programa de famílies “Vine al Museu en família... pots fer una gran descoberta!” La proposta per diumenge és 'Divertim-nos amb els romans!' Ens proposen una divertida activitat que ens introduirà en la història utilitzant el joc com a base, en un divertit taller adreçat a tota la família. Sabeu com jugaven els nens i nenes de l’antiga Tàrraco? Amb aquesta activitat ho podreu esbrinar i també practicar. Veureu que els seus jocs no eren tan diferents dels que podeu practicar amb els vostres amics i amigues. Al Tinglado 4 del Moll de Costa del Port de Tarragona.

Estrena al Tantarantana

Del 2 al 10 de març es pot veure al Teatre Tantarantana 'Adel' de Gen-Theatre Company. L'Adel s'ha perdut en una pomposa festa a la qual ha hagut d'anar amb els pares. Ningú sembla veure-la i recorre les habitacions fins a arribar a unes grans golfes. Quan obre una caixa plena de trastos comença un meravellós viatge ple d'aventures i de màgia. 'Adel' és una peça de teatre físic i vídeo interactiu en què les imatges interactuen amb la protagonista. Juga amb el límit entre el que és real i el que és projectat, i per entrar al seu món fantàstic només has d'obrir la porta de la imaginació. Edat recomanada: a partir de 2 anys.

Presentació literària

Demà dissabte, a les 12 h, es presenta a la llibreria Sendak la nova novel·la de José Ignacio Valenzuela 'Chascas', 'El meu tiet Patxunguis'. La presentació comptarà amb la presència de Jaume Pons i Susana Peix. El llibre combina perfectament l'humor, l'emotivitat i l'acció per explicar una història de descoberta d'un mateix per mitjà d'un personatge peculiar i entranyable.

Estrena de cinema

Avui s'estrena als cinemes, en català, 'Professor a Groenlàndia'. Una entranyable pel·lícula que tracta sobre un jove professor que ho deixa tot per anar a fer classes a una petita escola de Groenlàndia. El protagonista ben aviat establirà una bonica relació amb els seus alumnes.

Teatre per a nadons al saT!

En el marc del cicle Remenuts, la companyia gallega Caramuxo presenta aquest cap de setmana 'Redondo', un espectacle recomanat de 0 a 4 anys. 'Redondo' és una proposta de teatre per a nadons que gira al voltant de les formes. En aquesta primera experiència teatral, gairebé sense paraules, es juga amb les formes, els colors, les parts del cos i els conceptes de dins i fora. Espectacle inclòs al cicle Remenuts, amb aforament limitat i en què els espectadors seuen damunt l'escenari. Dissabte a les 17 i 18 h i diumenge a les 11, 12 i 17 h.

Cinema familiar a la Filmoteca

En el marc de la programació familiar, la Filmoteca de Catalunya programa aquest cap de setmana (dissabte i diumenge a les 17 h) 'Early Man. Cavernícola'. Dues civilitzacions, la de l’edat de pedra i la d’edat de bronze, competeixen per fer-se lloc en la història, i per casualitat inventen el futbol. Una producció en 'stop-motion' d’Aardman Animations dirigida pels creadors de 'Wallace&Gromi'.

Teatre familiar a Lleida

Aquesta mateixa tarda, al carrer Músic Vivaldi de Lleida, hi podreu veure 'Zeppelin' de la Companyia de Comediants La Baldufa. Monsieur Bocamoll, Marcello l’inventor mecànic i Ursus el valent pilot acròbata ens porten amb el seu Zeppelin a la fabulosa era dels pioners aeris de principis del segle XX. Davant la ciutadania bocabadada, realitzen el seu vol d’exhibició. Res els pot aturar. Ni tempestes ni avaries impediran realitzar el seu periple. Amb l’ajuda del públic superaran tots els entrebancs possibles. En els seus viatges pel món coneixeran gent, ciutats, s’enamoraran… la música i el color ompliran els carrers. Un espectacle recomanat per a tots els públics.

Més cinema per als petits de casa

També teniu en cartellera aquests dies 'La rata pirata i altres aventures per créixer', un film recomanat a partir de 3 anys. Aneu amb compte amb la rata pirata, el bandit més llaminer de tots! Dalt del seu cavall roba el menjar dels viatgers que troba pel camí, fins al dia en què es creua amb algú més astut que ell… Un conte de capa i espasa, de lladres i galetes. Una fabulosa i divertida història dels autors del Grúfal, acompanyada de tres curtmetratges sobre l’aventura de créixer.

Teatre per a tots els públics al TNC

Dissabte a les 17 h i diumenge a les 12 h, a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya, hi podeu veure 'La gallina dels ous d’or' de la companyia Zum Zum Teatre. Us agraden els diners? Molt? Els grangers d’aquesta història no patien gens pels diners i sempre repartien el que tenien amb qui més ho necessitava, però un dia una gallina va arribar a la seva granja i va pondre un ou d’or. Us imagineu si us passa a vosaltres? Un espectacle recomanat a partir de 4 anys.