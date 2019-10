Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

Si encara no heu fet plans amb la canalla per a aquest cap de setmana, aquí teniu algunes idees.

FesticAM a Amposta

Aquest cap de setmana se celebra a Amposta la 5a edició del Festival de Teatre i Circ d'Amposta (FesticAM). 100% arts de carrer amb arts escèniques, espectacles, instal·lacions artístiques, animacions, circ, teatre, dansa, música, arts visuals, performances i arts en viu per a tots els públics. Els espectacles programats són de diferents formats –petit, mitjà o gran– i estan adreçats tant al públic adult com al familiar.

Els clics prenen Montblanc

Clickània, el festival de Playmobil de Montblanc, es posa en marxa aquest cap de setmana (i es mantindrà el que ve) per tornar a permetre al públic gaudir dels diorames temàtics que hauran construït els aficionats al món d’aquests ninotets i els seus complements. Hi haurà quatre espais del nucli històric de Montblanc a visitar: l’antiga església i el claustre de Sant Francesc, l’antiga església de l’Hospital de Santa Magdalena, el Museu del Pessebre i el Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre.

Teatre familiar a Arenys de Mar

Diumenge, a les 18 h, al Teatre Principal d'Arenys de Mar hi arriba Per un instant (amb La Tresca), de la companyia Xirriquiteula Teatre & La Tresca i la Verdesca. El concert familiar de La Tresca i Xirriquiteula Teatre està dirigit per Iolanda Llansó. El Jordi, el Toni i el Claudi ens mostren els seus records, els seus somnis, les seves dèries i, sobretot, les seves cançons. De 5 a 11 anys.

El Geperut de Notre-Dame català arriba a Terrassa

Josafat, la desconeguda història del Geperut de Notre-Dame català, arriba aquest diumenge (18 h) al Centre Cultural Terrassa. La companyia Passabarret va guanyar el cinquè Premi BBVA Zirkòlika amb aquest espectacle sobre la novel·la modernista de Pridenci Bertrana, adaptada en clau de circ i per al públic familiar

Teatre a la Casa Elizalde

Diumenge, a les 12 h, nova sessió dels espectacles familiars de la Casa Elizalde. La proposta d'aquesta setmana és El Ratolí Pérez, de la companyia Tutatis Produccions, un muntatge de teatre i titelles. El Ratolí Pérez és l'habitant d'un formatge gegant que haurà de combatre les entremaliadures de la Càries, un monstre pelut que vol fer malbé les dents de nens i nenes. Pérez necessita aquestes dents caigudes per poder fer la feina més important del món dels ratolins: aconseguir que la lluna brilli cada nit. Recomanat per a infants a partir de 2 anys.

Instal·lació interactiva a Àger

Enginys Eko.poètiks, de la companyia Katakrak, arriba dissabte, a les 16 h, al Parc Astronòmic Montsec d’Àger. Aquesta és una instal·lació interactiva per a tots els públics. Cada artefacte és únic i autònom i tots junts creen un espai original, lúdic i participatiu. En aquest treball complementen els tres eixos de la companyia: creativitat, reciclatge i joc amb els principis bàsics de l’electricitat, l’electrònica, les energies renovables i… un xic de poesia. Per a tots els públics. Gratuït.

Teatre a Juneda

Diumenge, a les 18 h, al Teatre Municipal Foment de Juneda hi podreu veure Italino Grand Hotel, de la Companyia La Tal. Un hotel situat en una gran ciutat. Milers d’hostes s'acomoden a les cambres. Centenars de llits i milers de llençols per rentar. Algú fa aquest treball titànic. El personal de neteja obre la porteta del final del passadís i hi llança els llençols, i arriben nets planxats i perfumats per un elevador. Què hi ha rere de la porteta? A l’últim soterrani hi trobem la bugaderia. Un personatge recull, neteja, planxa i perfuma llençols. Viu i somia entre llençols, en aquest espai fosc però ple de sentiments. Ha fet de la seva solitud una manera de viure. Conversa amb les màquines de rentar i de planxar, es baralla i riu amb elles, fins i tot crea mons amb la seva ombra; de fet, la seva ombra es converteix en un personatge més que conviu amb ell entre llençols. La seva connexió amb el món és a través dels altaveus de les màquines per on els treballadors de l’hotel es comuniquen amb ell. Hi han dues veus que el salven del tedi i la indiferència, una amb qui comparteix camaraderia, humor i confidències, i una altra de tendra, dolça i plena de llum que és una promesa d’amor. Aquestes dues veus fan que cada dia sigui diferent, fan que cada dia ell esperi el moment d’escoltar-les i fan que ell intueixi el món i la vida que… potser en algun moment podrà veure. Per a tots els públics.