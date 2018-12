Nou disc de les Macedònia

Macedònia torna a demostrar amb el seu esperat nou disc, 'Escandaliciós', que després de quinze anys liderant la nova fornada de grups familiars del país continuen en plena forma. Rere l'enigmàtic títol del seu nou disc, que està inspirant en l'article 'L'instant previ' de la malaguanyada i enyorada periodista Tatiana Sisquella, s'amaguen onze cançons, cadascuna amb un univers i una història particular.



'Blue, blue', el primer senzill, és una cançó que fa sàtira en to divertit del poder de les xarxes socials i de com influencien la societat actual... Fins al punt que es pugui donar credibilitat a l'afirmació que el mar és blau perquè els peixos fan 'blue, blue'.

Les noves cançons aborden temàtiques d'actualitat com el poder de les xarxes socials o els possibles significats del color groc





En aquest nou disc també trobem cançons com 'Senyor groc', on, partint d'una metàfora de la paleta de colors, s'expliquen els diferents significats d'aquest color. 'Escandaliciós', cançó que dona títol a l'àlbum, parla de l''instant previ', aquell moment que a vegades acaba sent millor que el fet que precedeix, que sol ser aquella cosa tan especial que s'està esperant amb candeletes.





Seguint la tendència actual de presentar 'singles' previs al llançament del nou disc, Macedònia ja va avançar tres cançons: 'Mulla't', 'Marenostrum' i la cançó en anglès 'Inclusive world', que la banda va llançar només pel canal de Youtube i que acumula milers de visionats. 'Inclusive world' és la primera cançó que les Macedònia han gravat tocant elles mateixes tots els instruments.

15 anys de Macedònia

Aquest 2018 se celebren quinze anys del llançament del primer disc deMacedònia. Era l'any 2003, el disc es va titular 'Macedònia' i contenia èxits com 'Super fashion', entre d'altres, que els seus seguidors continuen reclamant concert rere concert. Aquells primers anys l'efecte Macedònia es va escampar ràpidament per les aules com una de les sensacions de l'any, i allò va refermar una nova manera de fer música per als més petits de la casa que encara perdura.