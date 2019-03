Al Mercat de les Flors, millor si hi aneu una horeta abans

Hi ha hagut novetats en la temporada del Mercat de les Flors d’enguany. 'Una horeta abans' és una proposta que s’integra dins el programa de públic familiar denominat 'Talla única', que inclou peces de llenguatges i disciplines diverses (dansa, circ, objectes o performance) que tenen en comú que són per a tothom. Es poden gaudir tant en família com en grups de totes les edats. 'Una horeta abans' és “un espai de trànsit, de reflexió per llançar propostes de moviment i de visionat”, amb l’objectiu de generar una predisposició per a l’espectacle i “acostar el públic a l’artista i submergir-se en el seu univers creatiu”, explica Sònia Fernández, assessora dels projectes educatius del Mercat.

És un espai de trànsit, de reflexió per llançar propostes de moviment i de visionat

Aquesta iniciativa de benvinguda a les famílies al Mercat de les Flors és un espai de joc i de reflexió i una proposta visual i vivencial, que té per objectiu facilitar eines i recursos per a la sensibilització de l’espectador al voltant de les eines escèniques contemporànies; despertar la curiositat i l’interès per la dansa escènica; proporcionar documentació i coneixement del creador i la seva proposta; expandir en formats diversos la informació sobre l’artista i la seva creació; procurar a l’espectador jove un espai amable i vivencial de benvinguda; i generar vincles amb el teatre i amb el llenguatge de la dansa.

DESBORDAR L’APRENENTATGE

Des de l’any 2007 el Mercat de les Flors-Casa de la Dansa ha fet un esforç molt notable per oferir programes educatius 0-18, “que permet entrar entre el públic de les escoles i dotar-lo d’un pes específic”, apunta Montserrat Ismael, coordinadora d’aquests projectes, que caminen pels diferents nivells educatius, cicles i edats, per generar un corrent de moviment que doni coherència a tota la programació. “Els espectacles són per a tots els públics però cadascú el llegeix des del seu punt de vista”, afegeix. Que la dansa sigui un denominador comú hi ajuda perquè, “com el moviment, és un llenguatge universal”.

'Una horeta abans' funciona com una sessió d’introducció als espectacles

'Una horeta abans' funciona com una sessió d’introducció als espectacles que, “des d’una proposta artística”, en paraules d’Ismael, es transforma en un espai de joc o de reflexió amb propostes visuals, de moviment, d’experimentació o d’observació. És una proposta oberta a la qual no cal apuntar-se prèviament i que és conduïda per l’artista i pedagoga Magdalena Garzón i l’escenògraf Oriol Corral.

OH, BENVINGUTS, PASSEU, PASSEU

Magdalena Garzón és la primera vegada que participa en una proposta com aquesta. La viu “com un creixement professional molt ric, perquè permet acostar-se a altres coreògrafs, en un continu estudi”. Per a ella l’experiència d’'Una horeta abans' és generar “un canvi d’estat en la percepció”. A més, el fet que es visqui en un context familiar permet “un vincle que es viu d’una manera diferent, a través del moviment, amb més llibertat”.

Els espectacles que han comptat amb aquesta oferta han sigut els de funció de 'Talla única': 'Ice Palace', 'D’à côté', 'Tarannà' i 'Lo Mínimo' (que encara es podrà veure el dia 6 i 7 d’abril). “Quan m’arriben les propostes -relata Garzón-, conjuntament amb l’Oriol pensem una escenografia que sigui immersiva, que funcioni sense instruccions”. Preparar aquesta antesala per gaudir de l’espectacle posterior exigeix “un visionat i una recerca al voltant dels coreògrafs i altres peces del seu repertori”, perquè d’aquesta manera es poden treure “paràmetres subjectius que permeten fer una creació amb els elements recollits”. És un equilibri delicat perquè es tracta d’acostar a l’espectacle “sense revelar què hi veuran” i que compta amb el vistiplau de totes les companyies.

Es tracta d’acostar a l’espectacle “sense revelar què hi veuran”

“No té un principi i un final”, matisa Fernàndez, i els espectadors poden passar-hi durant deu minuts o l’hora sencera que dura. Tot això passa al hall del Mercat i és una invitació perquè els espectacles siguin viscuts des de diferents vessants.

Com apunta Montserrat Ismael, la dansa és un llenguatge universal que no cal explicar. Aquest és el fonament del Mercat de les Flors: “Desbordar cossos, formats, disciplines, espais, temps, públics, pensament; i en aquest desbordar-se, en aquest vessar, desdibuixar els límits”. I, com va destacar la directora Àngels Margarit en la presentació de la temporada, la creació té la possibilitat infinita de “capturar la realitat i transformar-la”.