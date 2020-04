Manualitats de Sant Jordi

La col·laboradora del Criatures Marta Cayuela ha preparat 4 manualitats perquè aquest Sant Jordi deixeu volar la imaginació en família. La base per fer les tres primeres és un diari que tingueu per casa, i l'última us anima a decorar els balcons. Esteu a punt?

1. Rosa de paper

La Marta ha preparat un vídeo tutorial que ensenya a fer des de casa una rosa de paper amb tots els passos a seguir. Una rosa ben especial, perquè té una raó social. Us hi animeu?

2. Un punt de llibre

La segona proposta us anima a fer un punt de llibre molt senzill i bonic, elaborat amb amb paper de diari.

3. El drac de Sant Jordi (versió interior)

Aquesta manualitat segur que agradarà molt a la canalla! Un drac de Sant Jordi per jugar dins de casa.

4. El drac de Sant Jordi (versió exterior)

I l'última proposta la rescatem de l'Ara Kids de dissabte, quan la Marta us proposava fer un drac de Sant Jordi i diverses roses per penjar al balcó. Trobareu les instruccions a l'espai de Passatemps.