Aquest diumenge, 7 d’octubre, el Parc d’Atraccions Tibidabo acollirà la 24a Gran Festa del Cor. Des de fa 14 anys, el Parc d’Atraccions Tibidabo obre les seves portes a l’Associació i Fundació de Cardiopaties Congènites (AACIC CorAvant) per celebrar la Festa del Cor en suport als infants i joves amb problemes de cor de naixement. Els beneficis de la festa es destinaran als serveis d’atenció psicosocial que l’AACIC CorAvant ofereix a aquests infants i joves i a les seves famílies.

14 A Catalunya cada setmana neixen 14 infants amb cardiopatia congènita (1 de cada 120)

Enguany, sota el lema 'Només tenim un cor' proposa a petits i grans el repte d’anar adquirint uns hàbits saludables per assolir una millor qualitat de vida. Cada cor i cada cos són diferents i cadascú ha de ser l’expert d’ell mateix. Els infants i joves amb cardiopatia congènita són uns experts en el cor. Aprenen, des de ben petits, a escoltar el seu cor per saber què necessiten a cada moment. Ells han nascut amb una cardiopatia i no han pogut prevenir-la però saben que si el cuiden bé la seva qualitat de vida millora.

La festa vol donar visibilitat a les més de 40.000 persones que tenen cardiopatia congènita a Catalunya

Avui, i gràcies als avenços mèdics, els cardiòlegs especialitzats en cardiopaties congènites poden focalitzar el seu esforç i expertesa en les repercussions que els tractaments i intervencions quirúrgiques tenen en el dia a dia dels seus pacients. Fa poc més de 20 anys, els cardiòlegs només podien centrar-se en la supervivència d’aquests infants. La morbiditat ha entrat a escena perquè el nombre d’adolescents i adults que viuen amb cardiopatia congènita ja supera el nombre d’infants que neixen amb aquest diagnòstic.

La mirada està canviant: la cardiopatia congènita ja es veu com una malaltia de llarga durada, que va des de la infància fins a l’edat adulta. D’aquesta manera la tasca de metges, hospitals de referència i AACIC CorAvant, l’Associació i Fundació de Cardiopaties Congènites, convergeixen amb un objectiu comú: treballar per unificar criteris i mètodes per pal·liar l’impacte de les repercussions en el dia a dia d’aquestes persones i contribuir a la millora de la qualitat de vida.

Esdeveniments com la 24a Gran Festa del Cor se celebren per mostrar que realitats que poden semblar molt llunyanes poden ser font d’aprenentatge personal i familiar. És per això que els organitzadors de la festa volen que el Parc d’Atraccions Tibidabo s’ompli de persones amb el cor i la ment ben oberts disposats a aprendre i a passar un gran dia.

