Aquest estiu, colònies en família

Un any més, durant tot el mes agost i fins al 7 de setembre, la Fundació Pere Tarrés torna a obrir les seves cases de colònies perquè pares, mares, fills i filles puguin gaudir d'uns dies de vacances en família. Aquesta proposta ja ha tingut els últims anys una creixent acceptació, i aquest estiu, després de l'alerta sanitària i amb les restriccions derivades de les recomanacions per prevenir el covid-19, pot ser una alternativa al turisme tradicional. De moment, les cases de colònies de la Fundació que participen en el programa tenen comptabilitzades 1.140 estades des d'ara i fins a la primera setmana de setembre.

La incertesa general per si hi ha nous rebrots, les restriccions sanitàries i les quarantenes imposades per alguns països a l'hora de travessar les seves fronteres han posat sobre la taula més que mai la la necessitat de plantejar unes vacances diferents aquest estiu. La Fundació Pere Tarrés fa anys que promou una opció turística de proximitat que recull l'esperit de les colònies i altres activitats de lleure estiuenques. Es tracta del programa Vacances en Família, que ofereix 7 opcions diferents de vacances en cases de colònies de la Fundació situades en entorns naturals privilegiats a la Cerdanya, el Collsacabra, la serra del Montsec, el Pirineu i la Costa Daurada. Els diferents programes inclouen activitats dissenyades segons les edats de cada participant en què es combinen esport, cultura i sortides a punts d'interès de l'entorn.

Un dels punts forts d'aquesta opció vacacional és que infants i adults comparteixen l'esperit de les colònies d'estiu: dormir en lliteres, fer excursions, gimcanes o jocs de nit, sempre acompanyats per monitors i monitores que dinamitzen les activitats. També permet aprendre i conviure amb altres famílies, amb l'enriquiment social i vivencial que això representa per a grans i petits. Els pares comparteixen estones, activitats i converses amb altres pares i mares, mentre els infants poden jugar i divertir-se amb altres nens i nenes de la seva edat en un espai exterior i en un context d'educació en valors dirigit per un equip de monitors.

Les famílies que ja han gaudit d'aquesta proposta vacacional destaquen molt positivament els entorns i espais de les cases, a més del servei rebut. En aquest sentit, la idoneïtat de les activitats i l'equip de monitors que les dissenya també tenen una valoració molt alta.

Compliment de les mesures higièniques i sanitàries

Seran unes vacances que permetran gaudir i desconnectar després de mesos complicats i al mateix temps, cohesionar el nucli familiar i enriquir les relacions entre els membres. I, alhora, seran unes vacances segures, ja que el programa es desenvolupa seguint en tot moment la normativa establerta per les autoritats sanitàries. La Fundació Pere Tarrés ha adaptat totes les seves cases de colònies i les seves activitats als protocols i normatives decretats per les autoritats sanitàries per prevenir el covid-19.

Per exemple, es desinfectaran taules i material d'ús comú després de cada activitat i àpat, es ventilaran les instal·lacions interiors 3 cops al dia i es netejaran i desinfectaran les instal·lacions comunes diàriament, es disposaran solucions hidroalcohòliques en punts estratègics de les cases, es requerirà l'ús de mascaretes en alguns moments en què no es puguin mantenir les distàncies de seguretat o es comprovarà la temperatura mitjançant termòmetres tèrmics en diferents moments de l'estada, entre altres mesures. Els participants es dividiran en grups d'unitats familiars i es vetllarà pel manteniment de 2 metres de distància entre diferents unitats familiars, amb l'objectiu d'un ràpid aïllament i traçabilitat en cas que es detecti algú amb una simptomatologia compatible amb el covid-19.