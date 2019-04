El Festivalot presenta programació

El Festivalot ha presentat aquest matí tota la programació de la seva cinquena edició, que se celebrarà els dies 15 i 16 de juny. El festival de música en família de Girona ja havia fet un avançament dels concerts de Doctor Prats, Obeses, Reggae per Xics, Joan Dausà i Hits per a nadons. Avui ha anunciat tots els concerts gratuïts que es faran al Parc de la Devesa. Destaquen les actuacions d'El Pot Petit, Xiula, Macedònia, The Sey Sisters, Nyandú i Natxo Tarrés & The Wailers (concert tribut a Bob Marley), així com les sessions de DJ que faran Lluís Gavaldà i Joan Colomo i els concerts de The New Raemon i Jordi Tonietti.

Des de la seva creació, el Festivalot s’ha convertit en un festival familiar de referència, en el qual centenars de persones es desplacen fins a Girona per gaudir de música en directe de tots els estils. L’any passat va acollir 20.000 persones durant un cap de setmana. Els organitzadors del festival familiar són els tres membres del grup de música Els Amics de les Arts; tots tres són pares i dos viuen a Girona, cosa que els va fer plantejar aquest festival com una oportunitat de posar grans concerts a l’abast de totes les famílies. Doctor Prats, Joan Dausà i Obeses oferiran concerts familiars els dies 15 i 16 de juny El Festivalot 2019 repetirà l’emplaçament de l’any passat i celebrarà els seus concerts dins l’Auditori de Girona i al Parc de la Devesa. Com a novetat, el Festivalot amplia la seva zona de 'foodtrucks' i al Palau de Fires se celebrarà el Festivalot Market, un espai comercial on es faran diverses activitats com signatures d'artistes o pintacares amb temàtiques musicals. Zoom

ElsAmics de les Arts, directors artístics del festival , han celebrat els cinc anys d'èxit del Festivalot. Han destacat la programació de qualitat i el gran èxit de públic que té el festival, que atreu famílies d'arreu de Catalunya. Per la seva banda, des de l'Ajuntament i la Diputació de Girona han destacat el format d'èxit del festival, la seva singularitat de ser 100% ' family friendly' i també els seus projectes i activitats amb diferents escoles de Girona i Salt, així com escoles de música. També s'ha destacat la tasca d'integració que es fa amb diferents projectes, com actuacions conjuntes amb artistes per part d'escoles susceptibles a alumnes amb risc d'exclusió o cessió d'entrades gratuïtes, juntament amb altres accions que tenen per objectiu obrir el Festivalot a tothom.