Festival infantil als Viena

Aquest estiu els establiments Viena organitzen L'Estiuet del Viena, un festival itinerant per a tota la família que tindrà lloc els divendres i dissabtes de juliol i agost a les terrasses d'establiments seleccionats de Catalunya i Andorra, entre les 18.30 i les 22 hores.

L'Estiuet del Viena inclou una sèrie de propostes dirigides a les famílies:activitats amb barrets i corones de flors, pinta-cares, regals i un concurs en què se sortejarà un cap de setmana per a tota la família al Montsec. A més, ensenyant el tiquet de comanda es regalarà una divertida samarreta.

Segons Marc Siscart, conseller delegat i director general d'Establiments Viena, “aquesta és una proposta per a les famílies que volen gaudir del bon temps i esprémer al màxim els moments compartits durant els mesos d'estiu; volem que el Viena sigui un dels llocs on vulguin passar moments en família”.

En joc un viatge al Montsec

Entre la varietat de propostes, Viena ha organitzat un concurs a Instagram. Es convidarà les famílies a fer-se una fotografia al photocall que hi haurà als establiments seleccionats i a pujar-la al seu perfil d'Instagram amb l'etiqueta #estiuetdelviena. Tots els participants entraran directament en el sorteig d'un cap de setmana familiar al Montsec, un entorn increïble per gaudir de la natura. Els guanyadors podran passar dues nits a la Vall d'Àger, fer una visita al Parc Astronòmic del Montsec i una excursió en barca pel congost de Mont-rebei.

L'itinerari de l'Estiuet

L'Estiuet recorrerà un total de 16 municipis de Catalunya i Andorra. El primer establiment que oferirà aquestes activitats per a tota la família serà el Viena de Terrassa (sector Montserrat), avui divendres. Posteriorment, també hi haurà activitats per als infants a Montmeló (demà, 7 de juliol), Sabadell (13 de juliol, plaça Sant Roc), Vic (14 de juliol), Andorra (20 de juliol), Olot (21 de juliol), Tarragona (27 de juliol, a les Gavarres), Terrassa (28 de juliol, al c/ Joan Coromines), Reus (3 d'agost, al Tecnoparc), Sabadell (4 d'agost, al c/ Filadors), Figueres (10 d'agost), Blanes (11 d'agost), Granollers (17 d'agost, a El Ramassar), Cabrera de Mar (18 d'agost), Lleida (24 d'agost), Vilafranca del Penedès (25 d'agost), Esplugues de Llobregat (31 d'agost) i Manresa (1 de setembre).