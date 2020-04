'Escape room' en família

Per a aquests dies de vacances confinades de Setmana Santa Fundesplai ha preparat una sorpresa per a totes les famílies: l'escape room virtual L'estiu perdut de la Bolboreta. Es tracta d'un joc en què la protagonista és la Bolboreta, una papallona viatgera a qui haureu d'ajudar a trobar el seu estiu perdut en aquesta aventura plena d'enginy i enigmes divertits.

Amb aquest joc es vol fomentar la cooperació en família i la descoberta, a través del joc, d'espais, flora i fauna de Catalunya. En algunes proves caldrà la imaginació dels nens i nenes, en altres la memòria dels més grans, així com l'habilitat a les xarxes dels joves.

Aquest escape room està pensat per jugar-hi amb ordinador, tauleta o telèfon, té una durada aproximada d'una hora i cada prova inclou pistes que ajuden a fer que tothom les pugui resoldre.

A més, entre totes les famílies que completin les proves, se sortejarà una estada en una de les cases de colònies de Fundesplai, un cop hagi acabat el confinament.

Igualment, el joc també convida a col·laborar en la campanya solidària que ha engegat Fundesplai per fer possible que, quan les autoritats sanitàries ho permetin, tots els infants, i en especial els que estan en una situació més vulnerable, puguin gaudir d'unes colònies on tornar a jugar, amb els amics i amigues, enmig de la natura.

L'escape room L'estiu perdut de la Bolboreta s'emmarca dins el nou portal JoEmQuedoaCasa, on Fundesplai centralitza totes les propostes per entretenir i educar els infants i les seves famílies durant el confinament; per assessorar les entitats del tercer sector i amb propostes de formació a distància.