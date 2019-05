10è Un Dia de Nassos

Cada 6 minuts un infant ingressa en un hospital de Catalunya: por, incomprensió, dolor... les emocions negatives es multipliquen. En aquest context, Pallapupas treballa per millorar el seu estat físic i emocional a través del teatre i l’humor."L'humor és un gran parèntesi quan estem afrontant el dolor. La vida ens porta a plans que no teníem previstos, com la malaltiad'un fill: l'humor i el riure ens fan créixer com a persones en situacions d'adversitat. Els Pallapupas ho comprovem cada dia als hospitals", explica Angie Rosales, directora i fundadora de Pallapupas.

Per sensibilitzar la societat sobre la importància d’aquesta tasca i captar fons, l’entitat organitza, una vegada a l’any, la gran festa solidàriaUn Dia de Nassos.

La cita és aquest cap de setmana, amb la 10a edició de la festa. Durant dos dies, quatre parcs temàtics de Catalunya i Andorra (Tibidabo, Catalunya en Miniatura, Granja d’Aventura Park i Naturlandia) hi participen oferint entrades a meitat de preu. Part d’aquesta recaptació anirà destinada a sufragar la tasca dels Pallapupas.Les entrades per a Un Dia de Nassos ja es poden adquirir, únicament i de forma anticipada, a través de la web de Pallapupas.

Per celebrar aquests 10 anys d’Un Dia de Nassos –en les nou edicions anteriors hi han participat en total prop de 100.000 persones–, els Pallapupas conviden tothom a assistir a la festa d'aniversari, on es bufaran entre tots les espelmes del pastís i es riurà de valent en una xocolatada popular. La festa tindrà lloc diumenge a les 17.30 h a la plaça dels Somnis del Tibidabo (accés obert).A més a més, els Pallapupas també visitaran la resta de parcs i faran que grans i petits gaudeixin d’un inoblidable “dia de nassos”.

#LOLchallenge: repte a xarxes socials

Si més enllà de la festa voleu celebrar activament l'aniversari de Pallapupas, us podeu sumar a la iniciativa que impulsen des de les xarxes socials amb el particular repte #LOLchallenge. Amb l’objectiu de provar els beneficis de l’humor, proposen riure i fer riure. Com?

Compartint a xarxes alguna cosa #LOL protagonitzada per l’usuari (foto divertida, acudit, broma...) amb un nas de pallasso esmentant @pallapupas i etiquetant-la amb el hashtag #LOLchallenge .

Convidant els amics perquè acceptin el repte #LOLchallenge.



El post més #LOL rebrà 10 entrades per a Port Aventura.

Vegeu el vídeo de la campanya #LOLchallenge aquí.