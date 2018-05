Aquest diumenge, Festa Esplai!

Participar en un taller de circ, escalar en un rocòdrom i llançar-se per una tirolina, fer un taller de robòtica, assaborir un pícnic a l'aire lliure i fer un tast de les activitats d'un casal d'estiu o d'unes colònies... són algunes de les activitats que es podran fer el diumenge 6 de maig, d'11.00 h a 17.00 h, a la 32a Festa Esplai, la gran celebració anual de Fundesplai (Fundació Catalana de l'Esplai) al Parc Nou del Prat de Llobregat (Ronda del Sud, s/n, el Prat de Llobregat)

En total seran més de 50 activitats lúdiques i educatives per a infants, joves i famílies que serveix per fer la cloenda del curs dels esplais i com a punt d'arrancada de la campanya 'Encerta l'Estiu - Un estiu per a tothom!', que inclou prop de 1.300 tandes de casals i 60.000 places entre colònies, casals, campaments, rutes i intercanvis per a infants i joves de 3 a 25 anys.

Diumenge, d'11.00 h a 17.00 h, Festa Esplai acollirà milers d'infants, joves i famílies al Parc Nou del Prat de Llobregat

A partir de jocs, dinàmiques de grup, sortides, tallers, esport i molta diversió els nens aprendran a conviure i reforçaran els valors de l''EnCORatja't', com l’estima, el respecte, l’empatia, la solidaritat, la llibertat, la diversitat, el coratge i la cooperació. L''EnCORatja't' és la proposta educativa per la igualtat de gènere i la violència zero que estan treballant els esplais i les escoles que formen part de l'entitat.

I és que la Festa Esplai vol ser un aparador de la tasca d'educació en el lleure que desenvolupen els esplais a Catalunya al llarg de l'any, alhora que un agraïment a totes les persones, entitats, administracions i empreses que col·laboren en els diferents projectes de Fundesplai i les entitats que en formen part.

Educació en el lleure sense exclusions

Just abans de la Festa Esplai, Fundesplai ha presentat el seu informe, en què es destaca que l'últim any ha impulsat activitats i accions a favor dels infants, els joves i les famílies, que han arribat a 249.427 persones (7% més que el període anterior) i ha atorgat 18.711 beques i ajuts per garantir l'equitat.

La Festa Esplai també serà, doncs, una oportunitat per visibilitzar la campanya de captació de fons per poder atorgar beques i que tots els infants puguin anar als casals i a les colònies aquest estiu. Si hi voleu fer la vostra aportació podeu consultar aquest enllaç.