Aquesta nit llegim un àlbum!

Les editorials que formen Àlbum BCN ens proposen 12 títols dels seus catàlegs per descobrir el món dels àlbums il·lustrats.

'Pájaro'

BEATRIZ MARTÍN VIDAL

THULE EDICIONES

Un llibre amb imatges captivadores i líriques, sense paraules, que tot i això és capaç de posar damunt la taula i convidar el lector a reflexionar sobre qüestions com les migracions, la família, la recerca de les pròpies arrels, la transformació... La narrativa visual converteix el lector en el narrador de la història, perquè la seva interpretació li permetrà trobar-ne el sentit.

'El circ dels monstres'

WEN DEE TAN

EDITORIAL BABULINKA

Un àlbum que ens ensenya a no tenir prejudicis, que ens mostra que les pors de cadascú poden ser grans o petites, i que ens obre una porta màgica a gaudir dels àlbums sense mots. Una història on res és el que sembla a primer cop d’ull i que de manera divertida ensenya a no prejutjar.

'Sobre un raig de llum'

TEXT: JENNIFER BERNE

IL·LUSTRACIONS: VLADIMIR RADUNSKY

EDITORIAL TAKATUKA

Un noi recorre un camí polsegós en bicicleta, però el seu cap imagina que viatja sobre un raig de llum a una velocitat increïble. Un bon dia aquesta ment brillant arribarà a proposar algunes de les idees més revolucionàries que s’han concebut mai. El protagonista és un jove Albert Einstein.

'T’he escrit un missatge'

LIZI BOYD

EDITORIAL LIBROS DEL ZORRO ROJO

Un viatge fantàstic i inesperat: el d’un full de paper de contingut misteriós que no descobrirem fins al final. Boyd convida a recórrer un bosc en el qual tots els seus habitants interpreten, cadascun de manera diferent, aquest full de paper.

'Sortir a caminar'

TEXT: GERMÁN MACHADO

IL·LUSTRACIONS: MARTÍN ROMERO

EDITORIAL A BUEN PASO

Per sortir a caminar el primer que cal fer és posar-se sabates. El protagonista s’adona que, de vegades, escollir-ne un parell pot ser la tasca més complicada del món perquè a cada parell li correspon una por: les botes de muntanya i el vertigen de les altures, per exemple. Al llarg de les pàgines d’aquest llibre el narrador recorrerà totes les pors capaces de retenir-lo a casa, però esbrinarà que existeix el parell de sabates perfectes amb les quals fer camí.

'Imagine'

TEXT: JOHN LENNON

IL·LUSTRACIONS: JEAN JULLIEN

EDITORIAL FLAMBOYANT

Flamboyant edita la famosa cançó de John Lennon Imagine en format àlbum infantil, amb pròleg de Yoko Ono Lennon i il·lustracions de Jean Jullien, reconegut il·lustrador i dissenyador gràfic francès. Una oportunitat perquè els menuts descobreixin una cançó que encara continua sent el gran himne en favor dels drets humans. Els beneficis del llibre es destinaran a Amnistia Internacional.

'La guineu i l’aviador'

TEXT: LUCA TORTOLINI

IL·LUSTRACIONS: ANNA FORLATI

EDITORIAL JOVENTUT

Inspirada lliurement en Saint-Exupéry, aquesta història relata la trobada entre l’home i l’animal. L’Antoine, un aviador, irromp en el salvatge univers de la guineu a causa d’un accident aeri al mig del bosc. Arran de l’accident la guineu queda ferida, però gràcies a la paciència de l’Antoine i al seu respecte per l’animal, aconsegueix guarir-se i s’estableix un fort vincle entre tots dos. Una oda a la fortalesa del cor, el coratge i la confiança que troba el marc perfecte amb la feina de Tortolini i Forlati.

'Entreson'

TEXT: JUAN MUÑOZ-TÉBAR

IL·LUSTRACIONS: RAMÓN PARÍS

EDICIONES EKARÉ

Quan l’Elisa no pot dormir viu aventures amb la seva llanterna per Entreson, un lloc entre el somni i la vetlla, una selva fosca i poblada on els camins duen a trobades esperades… Al costat del seu amic Estebaldo, l’Elisa passeja, escolta, contempla el cel… fins a adormir-se.

'Gos vellot, bebè petit'

TEXT: JULIE FOGLIANO

IL·LUSTRACIONS: CHRIS RASCHKA

EDITORIAL CORIMBO

Una història que proposa seguir els passos d’un nadó ben curiós i del seu millor amic, un gos ja vellet i adorable. Les rimes de Fogliano, perfectes en to i cadència, capturen magistralment la trobada entre els dos protagonistes al terra de la cuina de casa seva.

'El camí de Marwan'

TEXT: PATRICIA DE ARIAS

IL·LUSTRACIONS: LAURA BORRÀS

EDITORIAL EL CEP I LA NANSA

Aquest àlbum il·lustrat narra la vida del Marwan, un nen que, juntament amb milions d’éssers humans més, recorre mars i deserts fugint de la guerra i la fam. Un pas i un altre pas, una frontera, la veu de la mare, i així camina el Marwan, portant el lector de la mà rumb a la llibertat.

'Els quiquè'

TEXT: LAURENT RIVELAYGUE

IL·LUSTRACIONS: OLIVIER TALLEC

EDITORIAL BIRABIRO

Els protagonistes d’aquesta història són una colla d’amics ben trempats als quals no els falta mai imaginació! Humor, situacions esbojarrades, diàlegs divertits, un traç viu i ple de color, personatges atractius... en una història de recerca per salvar un ninot de neu.

'Metròpolis'

BENOIT TARDIF

EDITORIAL COCO BOOKS

Un divertit viatge en imatges per tot el món! Trenta-dues ciutats, les més representatives del nostre planeta, il·lustrades amb colors vius i molt d’humor. Un recorregut que comença a Barcelona i creua Europa, per seguir rumb a l’exòtica Àfrica, l’Àsia, Oceania i Amèrica.