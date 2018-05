I Biscotti: Audioressenyes de llibres

A l’hora de recomanar llibres, el boca-orella sempre funciona. “T’explico per què m’ha agradat aquest llibre i tu... doncs me’l demanes. O te’l compres”. El projecte I Biscotti adapta aquest concepte de tota la vida a un nou format molt més actual. ¿En què es basa? Fàcil. Els nens i nenes i adolescents poden gravar-se audioressenyes d’un minut de durada recomanant qualsevol llibre que els hagi agradat. En acabat ho pengen al web d’I Biscotti i així ho poden compartir amb altres lectors.

RESSENYES FETES PELS NENS

I Biscotti, que en italià vol dir les galetes, és un projecte sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la lectura. Segons Sara Beltrame, creadora d’I Biscotti, el projecte “neix un matí d’hivern a Barcelona, amb la idea d’obrir la porta dels llibres dedicats a nens i adolescents. La pregunta va ser: per què hem de ser els adults els que aconsellem als joves llibres dedicats a ells? I la resposta va ser I Biscotti”. El projecte està obert a nanos d’entre 4 i 18 anys que hi vulguin participar comentant els seus llibres. “De moment tenim ressenyes en català, castellà, italià, portuguès, rus i alemany, i estem oberts a tots els idiomes”, explica Beltrame.

I Biscotti compta no només amb la col·laboració de les criatures sinó també amb la d’editorials i escoles. “Hem demanat a les editorials que ens enviïn llibres per distribuir a les escoles per, a partir d’aquí, generar activitats al voltant de la lectura i de l’escriptura. També hem demanat als nens si volen entrevistar els autors dels seus llibres preferits. Aprofitem la tecnologia que tenim a l’abast (en aquest cas el WhatsApp) per gravar preguntes i respostes entre els alumnes i els autors. De moment les editorials que participen en el projecte són Barbara Fiore, Vicens Vives Kids i Sinnos Editrice”.

Amb el temps que porten en funcionament, els creadors d’I Biscotti ja han pogut comprovar quines són les preferències dels nens. I entre les moltes recomanacions guanyen... les sagues! “Funcionen molt els llibres en sèrie, sí. Si els adults estem enganxats a les sèries de televisió de Netflix, la HBO, etc., ells i elles ho estan a llibres on el protagonista és el mateix, en diferents aventures”. Però més enllà de les sagues hi ha un seguit d’autors que acostumen a ser molt llegits i comentats entre la canalla. I aquí Roald Dahl -autor de 'Matilda' o 'James i el préssec gegant' -és el gran guanyador. Però n’hi ha d’altres, com l’exitós David Walliams -autor de la saga 'La increïble història de...' - o el gran Gianni Rodari, autor de llibres com 'Els contes de la fantasia'.

UTILITZAR L’ÀUDIO

Una opció que crida l’atenció és l’ús només del suport de l’àudio a l’hora de compartir aquestes recomanacions. Sara Beltrame explica: “En una època en què tot és imatge i per tant tot passa per l’estètica i l’aparença, hem optat per utilitzar un altre element peculiar de l’ésser humà. Alhora, és una manera de protegir la privacitat dels nens i adolescents que hi participen”. D’aquesta manera, nanos i adolescents només cal que es gravin amb el mòbil, enviïn la ressenya d’un minut a l’adreça de correu electrònic biscottinelforno@gmail.com i esperin els comentaris d’altres lectors.

I per què el nom d’I Biscotti? Com hem explicat, biscotti en italià significa galetes. Les galetes són petites i estan fetes a partir de receptes diferents que canvien segons d’on provingui qui les ha fet. No és el mateix una galeta italiana que una de basca. Però hi ha una cosa que no canvia mai: totes són delicioses. “Doncs les audioressenyes d’I Biscotti són així -diu Beltrame-: n’escoltes una i ja vols menjar-te la següent!”.