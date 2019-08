Seduïts per Instagram

Instagram continua sent la xarxa social reina per als infants espanyols, tot i la creixent popularitat de noves aplicacions com ara TikTok. Així ho demostra l'estudi 'Menors i internet: l'assignatura pendent dels pares espanyols', elaborat per Qustodio, una plataforma de seguretat i benestar digital per a famílies, que destaca que 2 de cada 3 menors espanyols d'entre 15 i 17 anys utilitzen Instagram, una xifra molt superior al 44% dels Estats Units.

A més, gairebé la meitat (49%) dels nens d'entre 12 i 14 anys utilitzen aquesta apli a Espanya, malgrat que, segons la llei espanyola i la normativa de la xarxa social, els menors de 14 anys no poden registrar-se a Instagram al nostre país.

Per si no n'hi hagués prou, segons aquest mateix informe, un 4% dels nens espanyols de 5 a 8 anys utilitzen Instagram tot i les restriccions d'edat. Tenint en compte aquestes dades, des de Qustodio han volgut analitzar en profunditat aquesta aplicació perquè els pares aprenguin amb els seus fills a fer un ús responsable d'Instagram. Aquí teniu els seus consells:

Protecció contra l'assetjament . El 40% dels infants han patit ciberassetjament, segons un informe de Save the Children, i moltes vegades aquest assetjament no es queda a les pantalles. Davant d'aquesta situació, Instagram ha desenvolupat una eina que permet a les víctimes bloquejar els ciberassetjadors d'una manera més subtil, perquè els seus comentaris només siguin visibles per a ells, però no per a l'assetjat, i evitin així repercussions en cas que les persones interactuïn en la vida real.

Conscienciar els ciberassetjadors . Seguint la mesura anterior, la xarxa social està provant una nova solució d'Intel·ligència Artificial capaç de detectar si un usuari està escrivint comentaris ofensius a la publicació sobre una altra persona i preguntar-li directament si realment vol enviar aquest missatge.

. Seguint la mesura anterior, la xarxa social està provant una nova solució d'Intel·ligència Artificial capaç de detectar si un usuari està escrivint comentaris ofensius a la publicació sobre una altra persona i preguntar-li directament si realment vol enviar aquest missatge. Combatre l'addicció pels 'likes'. Des de fa unes setmanes Instagram està ocultant el nombre de 'likes' i reproduccions de vídeo que apareixen als usuaris, una mesura enfocada a reduir l'obsessió pels 'likes' quan veuen amics amb una xifra molt més gran que la seva, tot i que, de moment, els usuaris encara poden veure les interaccions en els seus propis posts.

Des de fa unes setmanes Instagram està ocultant el nombre de 'likes' i reproduccions de vídeo que apareixen als usuaris, una mesura enfocada a reduir l'obsessió pels 'likes' quan veuen amics amb una xifra molt més gran que la seva, tot i que, de moment, els usuaris encara poden veure les interaccions en els seus propis posts. Reduir el temps d'ús. La canalla han nascut i crescut al costat de les noves tecnologies, per la qual cosa no és inusual que passin molt de temps amb elles, encara que un estudi de Kelisto.es adverteix que passar més de dues hores al dia connectat a internet pot ser un símptoma d'addicció. En aquest sentit, Instagram compta amb utilitats que poden ajudar els pares a limitar el temps que els fills passen en aquesta apli. El panell 'La teva activitat' del perfil d'usuari inclou una mitjana diària i setmanal del temps gastat, així com una eina que permet fixar un temps límit per dia i notificar l'usuari si se sobrepassa. A més, també es poden silenciar les notificacions per evitar que el nen revisi Instagram quan no li toca.

Però la millor eina és, sempre, parlar amb ells. Aquestes mesures són molt útils per combatre l'addicció dels més petits a Instagram, però serveixen de poc si els mateixos pares desconeixen l'aplicació. Davant d'aquesta situació, el millor és parlar amb els fills sobre el seu ús i costums a Instagram seguint algunes preguntes com ara aquestes: què t'agrada d'Instagram?, coneixes tots els teus seguidors?, com et fan sentir els 'likes' i comentaris? "Instagram és com qualsevol altra aplicació o servei d'internet; si s'usa sense cap control pot derivar en problemes d'autoestima per la falta de 'likes', desconnexió amb la família i addicció", destaca María Guerrero, psicòloga experta de Qustodio. "La prohibició no és la solució, ja que és molt més efectiu seguir les recomanacions d'ús de l'aplicació, parlar amb els fills i comptar amb eines de gestió i control com ara Qustodio per assegurar que els nens facin un bon ús de les seves xarxes socials".