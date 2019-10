7 consells per saber si la canalla fa un ús patològic d'internet

Internet ha obert la porta a un món d'oci i diversió virtual que, de vegades, pot arribar a ser molt addictiu, especialment per als joves que han crescut al costat de la xarxa. De fet, el ministeri de Sanitat ho inclou en el seu últim Pla d'Acció sobre Addiccions al costat de l'alcohol, les drogues i els psicofàrmacs, i adverteix que un 21% dels joves espanyols d'entre 14 i 18 anys fa un ús addictiu d'internet.

En aquest sentit, Qustodio, una plataforma de seguretat i benestar digital per a famílies, ha volgut analitzar els 7 símptomes més reconeixibles que s'indiquen a les famílies que els seus fills estan fent un ús patològic d'Internet:

Aïllament de la família. Un 9% dels nens de 6 a 9 anys compta amb un ordinador personal a la seva habitació, segons les últimes dades de l'Informe Aladí elaborat per l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN). Tenint en compte aquesta dada, no és d'estranyar que molts joves es tanquin a la seva habitació i no facin vida familiar. Canvis en la rutina i en les aficions. Internet s'ha convertit en el principal centre d'atenció per a la majoria dels menors i això es nota en el seu dia a dia. Si abans era aficionat a jugar a futbol amb els amics, és probable que hagi substituït aquest 'hobby' per passar més temps connectat. Alteració del son. En relació amb el punt anterior, molts menors veuen la nit com una oportunitat ideal per emportar-se el telèfon intel·ligent al llit i xatejar fins a altes hores. Les conseqüències: més de la meitat dels joves espanyols d'entre 12 i 18 anys dormen menys de 7 hores i un 40% es troba somnolent durant el dia, segons l'estudi 'Adolescents adormits'. Fracàs escolar. L'addicció a internet no només sacrifica el temps lliure i les hores del son dels menors, també afecta el seu temps d'estudi. Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, els joves que utilitzen internet de manera addictiva tenen més risc d'empitjorar el seu rendiment escolar que els que en fan un ús adequat (un 18,6% enfront d'un 12,3%). Canvis d'humor i en les relacions socials. Igual que en qualsevol altra addicció, pot generar canvis d'humor sobtats i irritabilitat. A més, al passar tant de temps connectats, els menors poden perdre interès per les relacions socials en la vida real. Estrès davant la falta de tecnologia. Aquesta addicció també té la seva particular síndrome d'abstinència, ja que l'OCDE adverteix que el 69% dels adolescents espanyols de 15 anys se senten realment malament si no es connecten a internet, un percentatge bastant superior si ho comparem amb el 54% de mitjana a Europa. Ansietat i depressió. En els últims anys els trastorns d'ansietat i depressió han augmentat un 70% entre els nens i els adolescents per l'abús d'internet, segons adverteix un estudi de la Royal Society for Public Health de la Gran Bretanya. Són sens dubte els símptomes més difícils de detectar, però alhora, els més perillosos.

"Internet és una eina de gran utilitat, però pot tenir conseqüències negatives si no s'usa amb responsabilitat", destaca María Guerrero, psicòloga experta de Qustodio. "Els menors són menys conscients del poder addictiu d'internet que els adults, de manera que la solució no és la prohibició sinó l'educació. Parlar sobre el perill de l'addicció virtual, acompanyar-los en les seves hores de connexió i comptar amb eines de gestió i control del temps són mesures fonamentals per aconseguir un benestar digital".

Parlar de seguretat online

En aquest context, cal destacar que els pares espanyols ha dedicat només mitja hora a parlar amb els seus fills sobre la seva seguretat en línia, tot i que el 94% es mostren preocupats per la seguretat dels seus fills a internet.

Segons una enquesta realitzada per Kaspersky, el 95% dels nens espanyols d'entre 7 i 12 anys compta amb un dispositiu amb connexió a internet. En concret, el 57% dels pares espanyols estan d'acord que els seus fills passen massa temps a la xarxa, de manera que estan contínuament exposats a diversos riscos potencials. Segons els pares espanyols, les amenaces més importants a la seguretat dels seus fills a la xarxa són l'addicció a internet (33,5%), la utilització de les dades personals o financeres de manera imprudent (28,6%) i l'assetjament sexual per part d'un desconegut (27,3%).

Per reduir els riscos potencials i explicar els perills de navegar per internet, el 79% dels pares diuen que és una responsabilitat conjunta tant d'ells com de les escoles ensenyar als nens sobre la seguretat en línia. Ara bé, tot i que pares i mares reconeixen la responsabilitat que tenen de guiar els seus fills, el fet que només li dediquin una mitja hora suggereix que els costa parlar del tema. Al tenir aquestes xerrades, els progenitors van esmentar els desafiaments més grans:

Explicar les amenaces de manera que els nens puguin entendre-les (62%)

Fer que els nens es prenguin seriosament les amenaces (51%)

Aconseguir que els escoltin (44%)

Emma Kenny, psicòloga i columnista de diversos programes de televisió i ràdio al Regne Unit, que actualment treballa en col·laboració amb Kaspersky, insisteix en recordar que "un nen informat és un nen segur". "A l'eliminar les barreres de la comunicació pel que fa a la seguretat i les bones pràctiques a internet, els pares s'asseguren que els seus fills obtinguin el millor de la seva vida cibernètica al mateix temps que se senten tranquils quant al comportament dels seus fills en la xarxa. Les criatures necessiten ser i sentir-se protegides, i els pares poden fer-ho, en primer lloc, passant temps amb ells mentre naveguen per la web, de manera que puguin entendre millor quins són els llocs que visiten amb més freqüència, i, en segon lloc, assegurant-se que comptin amb una solució fiable que eviti que els seus fills es trobin amb material inadequat o ofensiu", afegeix.

Família segura

Per ajudar les famílies a protegir els més petits de diverses amenaces d'internet, Kaspersky porta cinc anys desenvolupant el projecte Família Segura, que busca conscienciar sobre els riscos que pot comportar l'ús imprudent d'internet. Engloba diferents activitats educatives per tal d'ensenyar a pares, fills i docents a distingir els riscos presents a la xarxa i així poder evitar-los.

Aquests són els consells que ofereix Kaspersky perquè els nens estiguin segurs en línia: