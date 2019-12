De nens o de nenes? Ni parlar-ne!

¿Una nena amb una disfressa d'astronauta? ¿Un nen preparant les seves delícies de fantasia en una cuina de joguina perfectament equipada? Fins fa molt poc temps això era pràcticament impensable, perquè la gran majoria de joguines estaven fortament marcades per patrons socials i rols de gènere. No era estrany (i malauradament encara no és) trobar joguines "per a nenes" relacionades amb la cura de la família, la salut, l'educació o tasques domèstiques com ara les manualitats, la compra o la cuina, en contraposició amb joguines "per a nens" centrades més habitualment en l'automoció, la construcció, l'esport o l'enginy, entre altres àmbits. És una situació que continua present i que s'accentua particularment en una època de tant consum com és el Nadal.

Ha començat el canvi

Per sort, sembla que aquestes diferències es van diluint progressivament. Tant és així que des de Tiendeo.com, experts en catàlegs digitals, han pogut constatar que 9 de cada 10 dels principals catàlegs digitals de joguines comencen a ser inclusius pel que fa al gènere. La majoria dels catàlegs tenen una oferta més variada i integren en les imatges i fotografies cada vegada més nens i nenes, indistintament, en diferents contextos i utilitzant diferents joguines. Sembla que aquesta creixent necessitat de la societat per oferir als infants la possibilitat de triar deixant de banda els estereotips està sent escoltada per les marques i comerços i s'està produint lentament un canvi de paradigma que és ja visible. Així mateix, per tipus de catàleg, observem que els que pertanyen a minoristes específics del sector de la joguina són els que tenen més inventiva i integració, mentre que els publicats per supermercats i grans magatzems continuen sent més tradicionals.

Els colors continuen sent l'assignatura pendent

Tot i aquests passos, el sector de la joguina continua estant molt estereotipat. Un clar exemple d'això és el monopoli de colors rosa vs. blau, que segueix encara molt present tant en el disseny dels catàlegs com en el de les joguines. La bona notícia és que cada vegada van predominant nous formats i plantejaments, com les joguines solidàries que permeten conscienciar i recaptar fons per a projectes socials. O els casos de Playmobil i Lego: el primer, incorporant una princesa cega, una texana en cadira de rodes i un dels personatges amb audiòfons, i el segon creant una ciutat adaptada, la Lego City, amb la presència també de la cadira de rodes. Per la seva banda, marques emblemàtiques del sector com la tan popularitzada Barbie representa ara en una nova col·lecció diferents personatges segons diferents realitats (i fins i tot discapacitats físiques) i maneres d'entendre què és la bellesa.



Les joguines són un pilar molt important en l'educació constructiva i la canalla n'extreu valors en un entorn en què "tothom és benvingut", com diu Mattel del seu Creatable World, un nou concepte de ninots que venen equipats amb tota mena de perruques i accessoris perquè siguin els nens i les nenes els que experimentin i facin volar la imaginació. Es comencen a trencar tabús a favor de la conscienciació, sí, però encara queda molta feina per fer.