Un menor de 15 anys mor cada cinc segons al món

Es calcula que 6,3 milions menors de 15 anys varen morir el 2017 per causes majoritàriament previsibles, o el que és el mateix, un infant cada cinc segons. Són dades de les noves estimacions de mortalitat publicades per Unicef, l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Divisió de Població de les Nacions Unides i el Grup del Banc Mundial. La gran majoria d'aquestes morts –5,4 milions– ocorren en els primers cinc anys de vida i al voltant de la meitat són de nounats.

“Si no es prenen mesures urgents, 56 milions de nins i nines menors de cinc anys moriran d'aquí al 2030, la meitat dels quals seran nounats”, assegura Laurence Chandy, directora de Dades, Recerques i Polítiques d'Unicef. “Malgrat els progressos notables que hem aconseguit des del 1990, milions d’infants continuen morint simplement a causa de la seva identitat o el lloc on han nascut. Amb solucions senzilles com medicaments, aigua potable, electricitat i vacunes podem canviar aquesta realitat per a tots els infants”, afirma.

A escala mundial, la meitat de totes les morts de menors de cinc anys el 2017 es varen produir a l’Àfrica subsahariana, on 1 de cada 13 infants mor abans de complir cinc anys (als països d'alts ingressos, la xifra és d'1 de cada 185). Un 30% de les morts de menors de cinc anys varen tenir lloc a l’Àsia meridional.

La majoria dels menors de 5 anys moren per causes que es poden evitar o tractar, com complicacions durant el part, pneumònia, diarrea, sèpsia neonatal i paludisme. Les lesions són una causa més important de mortalitat entre els infants de 5 a 14 anys, especialment a causa d’ofegaments i accidents de trànsit. Dins aquest grup d'edat també existeixen diferències regionals, ja que el risc que corre un infant de morir a l’Àfrica subsahariana és 15 vegades major que un d'Europa.

Malgrat aquests desafiaments, cada any hi ha menys morts d’infants a tot el món. El nombre d’infants que perden la vida abans de complir cinc anys ha disminuït dràsticament, de 12,6 milions el 1990 a 5,4 milions el 2017, i el mateix ha ocorregut amb els infantsd'entre 5 i 14 anys, la mortalitat dels quals es va reduir d'1,7 milions a menys d'un milió en el mateix període.

“Aquest nou informe posa en relleu els notables progressos assolits des del 1990 en la reducció de la mortalitat entre els infants i els adolescents”, conclou el secretari general adjunt d'Assumptes Econòmics i Socials de les Nacions Unides, Liu Zhenmin. “Reduir la desigualtat mitjançant la prestació d'assistència als nounats, els infants i les mares més vulnerables és essencial per aconseguir la meta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de posar fi a les morts infantils que es poden prevenir i garantir que ningú quedi enrere”.