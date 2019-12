7 de cada 10 joguines compleixen les normes de seguretat

Ja tenim a tocar la primera nit màgica de les festes de Nadal per als més petits de casa: les sessions de bastonades al tió o l'arribada del Pare Noel, mentre esperen que el 5 de gener arribin els Reis d'Orient. En aquestes dates, la seguretat i la qualitat de les joguines es converteixen en dos dels factors més valorats per als familiars a l'hora d'adquirir qualsevol producte, i és que només el 2018 el 31% dels productes retirats del mercat de la Unió Europea es corresponien amb aquesta categoria. Per aclarir els dubtes sobre la seguretat d'un dels productes de consum de més rellevància, la companyia de seguretat TÜV SÜD ha analitzat la qualitat, la normativa i el control de les joguines abans de sortir al mercat.

Cada any milers de productes infantils se sotmeten a determinats assajos de qualitat. "Les joguines estàndard no electròniques solen exposar-se a tres assajos. Es revisen des de les propietats físiques i mecàniques fins a la inflamabilitat i la migració de substàncies químiques. L'objectiu és evitar vores tallants, puntes afilades o sons estridents, així com materials inflamables o substàncies químiques que es puguin desprendre del producte i suposin un risc per a l'infant", explica Oriol Roig, global key account manager i team leader de Consumer Products & Retail de TÜV SÜD Espanya i Portugal.

El 31% dels productes retirats del mercat europeu durant el 2018 eren joguines

Actualment, el sector compleix amb una normativa estricta i exigent i, tot i coincidir amb unes dates de vendes massives, la qualitat final del producte no sol veure's condicionada. No obstant això, l'expert incideix que "el consumidor final també ha d'exigir el compliment de certs criteris abans d'adquirir un producte, de manera que el fabricant es veurà obligat a respondre a aquesta demanda". "Per exemple, si un producte està a un preu més baix del normal, pot ser que no sigui prou segur i ho té més complicat per competir amb el de la marca de prestigi".

En aquest sentit, el repte més important està vinculat amb l'adaptació de la normativa a l'impacte tecnològic. "Com en qualsevol categoria de producte, la tecnologia avança a un ritme molt més ràpid que la normativa, i les joguines no són una excepció", assegura Roig. "En el cas de les joguines connectades, per exemple, el risc no està estrictament lligat a les característiques de la joguina, sinó a la tecnologia que fan servir i les dades que generen. Hi ha la possibilitat que el fabricant recopili la informació d'ús o geolocalització i la faci servir més enllà dels fins estrictament necessaris. Encara que precisament a Europa el reglament GDPR vetlla perquè això no passi", aclareix.

Recomanacions de seguretat abans de comprar una joguina A l'hora de comprar un producte infantil convé triar marques reconegudes i establiments especialitzats per garantir la traçabilitat i que ens "trobarem algú a l'altra banda si sorgeix algun problema". A partir d'aquí, afegeix Roig, "hem de fixar-nos en el marcatge CE i el nombre de lot, així com en altres característiques que ens permetin identificar-lo fàcilment, com el nom i adreça de l'empresa que l'ha produït, importat o distribuït". A més, com que estan dirigits a un públic més vulnerable, "normalment es presta molta més atenció a l'actualització de les seves normes i a la inclusió de noves categories". Per exemple, "els fabricants han d'advertir dels possibles riscos del producte en el seu embalatge i, a més, han de contenir un manual d'instruccions per al seu ús segur", conclou Roig.

I quina joguina triem?

Triar la joguina perfecta, que alhora entretingui i eduqui, és un dels grans objectius que preocupen en les dates nadalenques. Regalar una joguina a un nen té implicacions més enllà del factor lúdic, ja que el joc és un àmbit privilegiat per a l'aprenentatge, sobretot en etapes molt primerenques. Com observa la professora de psicologia del Desenvolupament de la Universitat Abat Oliba CEU, Clara Valls, els més petits "aprenen jugant i, per tant, totes les competències –comunicatives, raonament matemàtic, espacial– les poden adquirir a través del joc".

El joc és un àmbit privilegiat per a l'aprenentatge

De fet, hi ha joguines dissenyades per potenciar competències específiques. Són les anomenades joguines educatives, que han experimentat un gran desenvolupament gràcies a la tecnologia digital. No obstant això, convé administrar l'ús d'aquests dispositius digitals, sobretot si estem amb nens molt petits. En aquests casos, Valls recomana "limitar l'exposició a les pantalles". Com explica aquesta especialista, en les primeres etapes del desenvolupament cal donar prioritat a les joguines que fomenten la manipulació, la creativitat i el joc simbòlic, "que els permeten interioritzar aprenentatges".

En les primeres etapes del desenvolupament cal donar prioritat a les joguines que fomenten la manipulació, la creativitat i el joc simbòlic

Es pot pensar que, a més grau de sofisticació, més potencial educatiu tindrà la joguina, però sol ser el contrari: la joguina senzilla i poc estructurada obre un gran ventall de possibilitats que el nen haurà de concretar mitjançant la seva imaginació, la qual cosa és positiva. En aquest sentit, exposa Valls, "la imaginació es promou quan el nen percep que està en un entorn en què se li permet expressar-se, decidir quin material pren i com ho utilitza. Per aquest motiu, les joguines que permeten moltes possibilitats d'ús promouran més la imaginació que d'altres de més estructurades o amb funcions més definides". Per exemple, jocs amb botons que accionen sons i moviments redueixen més el camp d'acció de la imaginació del nen.

El model de joc tradicional ofereix molts models de dinàmiques propícies a la imaginació. A més de la senzillesa, aquests jocs tradicionals solen aportar "tots els aprenentatges implícits en la relació amb els iguals: escolta, respecte, acceptació de les diferències o resolució de conflictes", ja que acostumen a ser transmesos de generació en generació i es fan en grup, argumenta la professora de psicologia de la UAO CEU. Aquest factor social del joc també és, a parer seu, fonamental: "Al final, no importen tant les joguines o el joc, sinó tenir algú amb qui jugar".