Per un joc lliure de violència

Abacus Cooperativa ha presentat la campanya 'Adeu a les armes', que té per objectiu fomentar espais de joc lliures de joguines bèl·liques per disfrutar de l’estiu prenent consciència del joc dels més petits. Amb aquesta iniciativa es pretén situar al centre del debat social la necessitat d’eliminar del joc les referències a actes violents, com les guerres i els conflictes bèl·lics, a les armes i a conceptes negatius com la venjança.

Abacus, en línia amb el seu compromís social, ha optat per una acció per sensibilitzar socis i consumidors sobre el valor educatiu de la joguina, en aquest cas fent èmfasi en la compra de joguines allunyades del joc violent per disfrutar de l’estiu amb propostes divertides i creatives. Com a alternativa a les joguines bèl·liques, Abacus proposa una selecció de joguines d’aigua per jugar a l’aire lliure, així com múltiples opcions per afavorir el joc simbòlic amb la família i l’entorn.

La campanya “Adeu a les armes” col·labora amb la iniciativa d’Unicef “Regal blau” facilitant un espai amic dels infants i material escolar a 200 nens i nenes de la República Centreafricana i, així, evitar que esdevinguin soldats i complir amb la Convenció de Drets del Nen de les Nacions Unides, que reconeix l’educació i la formació dels menors basada en el respecte pels drets humans i les llibertats fonamentals.

Segons Maravillas Rojo, presidenta d’Abacus Cooperativa, amb aquesta acció “el joc ha de contribuir a aportar valors als infants, i les armes, fins i tot una pistola d’aigua, simbolitzen actituds violentes. Tots som responsables de garantir a nens i nenes un joc lliure de violència”. En aquest sentit, Rojo ha remarcat la importància d’aportar “continguts, consells i arguments per disfrutar d’una experiència lúdica responsable i allunyada dels aspectes més negatius de la societat”.

Amb aquesta campanyaes reforça l’aposta que Abacus Cooperativa va iniciar el Nadal passat amb 'La joguina que no existeix', una campanya que centrava el debat al voltant dels rols socials i de gènere a l’hora de jugar.