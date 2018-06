Somriures per la infància

Aquest dissabte 9 de juny se celebra la sisena edició de la festa Somriu per la Infància a Port Aventura World, impulsda per la Fedaia, la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Serà una gran festa que comptarà amb la participació de més de 4.000 infants, adolescents, joves i famílies d'acollida que són atesos per entitats socials de tot Catalunya, que disfrutaran de la festa juntament amb altres infants i joves.

L'any 2013 es va celebrar per primera vegada aquesta festa a Port Aventura, un esdeveniment solidari que va néixer amb un triple objectiu:

Afavorir el dret de la igualtat d'oportunitats de tots els infants, facilitant que els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat social atesos per les entitats socials disfrutin, juntament amb altres infants i joves, d'un dia especial a Port Aventura. Impulsar la solidaritat de la ciutadania amb la infància, sobretot amb aquells que es troben en situació de vulnerabilitat social, per aconseguir incrementar la venda d'entrades per a aquest esdeveniment solidari. Sensibilitzar sobre la necessitat d’invertir en polítiques que garanteixin la igualtat d’oportunitats en la infància, adolescència i joventut.

El somriure és l'element d'unió que iguala tots els infants, independentment de la seva situació social, econòmica o familiar, i és l'eix d'aquesta festa, que vol visibilitzar la realitat dels infants en situació de vulnerabilitat.

Ja està en marxa la venda anticipada d'entrades, a un preu especial de 21 €, fins al 8 de juny. Cal recordar que una part de la recaptació es donarà als programes que impulsa la Fedaia per afavorir la igualtat d'oportunitats entre els infants més vulnerables.

La Fedaia és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d'entitats d'infància, joves i famílies en situació de risc social o desemparament. Va néixer l'any 1996 amb la missió d'avançar en els drets de la infància, tant en l'àmbit personal com el social i el polític. Actualment està formada per més de 90 entitats que atenen més de 100.000 infants i 35.000 famílies en la protecció i la prevenció, treballant en xarxa des de la proximitat territorial amb els diferents agents que hi intervenen i de forma comunitària, amb creativitat i innovació.