Falsos mites de salut que generen neguit

¿És millor vacunar els infants o deixar que passin malalties com la varicel·la i les galteres? ¿Els antibiòtics curen la grip i les angines? Hi ha creences i falsos mites sobre la salut infantil que generen neguit als pares i de vegades ens allunyen del que realment protegeix les criatures. En repassem alguns amb el doctor Juanjo García, cap de pediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu. El primer consell: cal preguntar sempre als pediatres i anar amb compte amb la informació que trobem per internet

Les dents de llet no són importants?

Es pot tenir càries en una dent de llet i, tot i que caigui, si no es cura pot causar una infecció a la dent definitiva i pot augmentar la possibilitat de tenir càries a l’edat adulta. Així doncs, és important començar amb la higiene bucal abans dels dos anys.

S’ha d’anar alerta també amb el xumet i el biberó. Quan el xumet cau a terra i no tenim aigua a l’abast no és aconsellable netejar-lo posant-nos-el a la boca, perquè els bacteris que causen les càries es transmeten a través de la saliva. El biberó també pot arribar a causar càries quan l’infant ja és prou gran per portar-lo a la mà i anar bevent llet de manera constant. A més, segons el metge, tant el xumet com el biberó, a la llarga, poden produir deformitats bucals i per sobre dels dos anys ja no calen.

De seguida que el nen té febre li hem de donar antitèrmics?

Presentar una mica de febre quan es té una infecció no és dolent perquè és una reacció del cos. No s’ha de lluitar excessivament contra la febre, assegura Juanjo García, i si cal es poden prendre analgèsics que també disminueixen el malestar que l’acompanya.

Si els abriguem molt no es constiparan?

Hi ha la creença que ens constipem quan ens agafa un cop d’aire, però amb el fred per si sol no ens contagiem de res. En realitat, ens contagiem per un virus o un bacteri i, per tant, si els infants van excessivament tapats no vol dir que no es constiparan. De fet, un excés de roba impedeix que puguin regular la seva temperatura corporal amb la de l’ambient i assegurar els mecanismes de transpiració adequats.

No obstant això, és cert que quan fa més fred hi sol haver més virus, com els de la grip, que es cobreixen d’una capa resistent que els protegeix del fred i els permet continuar infectant més gent. La pluja també fa que augmenti la circulació de virus respiratoris i contaminants a l’aire, i la falta de ventilació d’espais tancats facilita el contagi de virus.

Els bebès no poden dormir panxa enlaire?

Abans hi havia la tendència que els infants dormissin de bocaterrosa però, en algun cas, s’havia produït la síndrome de la mort sobtada del lactant perquè s’ofegaven. Actualment, en canvi, la recomanació és molt clara: “Els infants han de dormir panxa enlaire o de costat”.

Molta higiene fa els infants menys resistents?

Hi ha el mite que, a causa de l’excés d’higiene, els nens són més dèbils i quan agafen una infecció és més forta. També es creu que pot estar relacionat amb la producció d’al·lèrgies. Ni una cosa ni l’altra són certes, assegura Juanjo García. Abans hi havia moltes malalties infeccioses per les quals els infants arribaven a morir i les altres, per tant, eren considerades menors, explica el doctor. Ara els nens agafen menys infeccions i ens fixem més en altres processos que abans no eren tan importants. García admet que hi ha processos que han augmentat, com per l’exemple l’asma, però no s’han de relacionar amb la falta d’higiene sinó amb el fet que cada vegada hi ha més contaminació i això fa que les vies respiratòries dels nens estiguin més predisposades a patir processos bronquials. La higiene és bona sempre. Una excessiva higiene no és perjudicial.

Beure llet fa generar mocs en els infants?

És fals que la llet generi mocs. Precisament quan algú té un quadre de vies altes o una infecció de vies baixes es recomana beure molts líquids, entre els quals la llet.

Els antibiòtics serveixen sempre?

El consum d’antibiòtics del nostre país és molt superior al que es registra en altres llocs d’Europa. Hem de tenir en compte que la major part de malalties que hi ha són víriques i que no cal antibiòtics per fer-hi front. En aquests casos, si es pren antibiòtic podria ser fins i tot perjudicial i podria reduir l’eficàcia del medicament en moments que sí que cal. Cada vegada es fan més proves a les consultes d’atenció primària per detectar, per exemple, si les angines són víriques o bacterianes i poder determinar si cal prendre antibiòtic. També es comença a fer amb altres malalties, com la grip.

Quan apareixen els granets, la varicel·la ja no es contagia?

El període de contagi depèn de cada malaltia. En el cas de la varicel·la, per exemple, va des d’un parell de dies abans de l’aparició dels granets fins a una setmana o deu dies després. Quan deixen de sortir nous granets ja no és contagiós. Segons el pediatre, grosso modo sempre s’han de comptar un parell de dies abans i almenys una setmana després.

Els polls són conseqüència de la falta d’higiene?

Els polls estan molt estesos i no tenen res a veure amb la falta d’higiene. De fet, hi ha qui assegura que els polls viuen més feliços en cabells ben nets. Són molt difícils d’eliminar perquè és complicat treure’n totes les llémenes i encara que es facin tractaments ràpidament es poden tornar a encomanar. Afortunadament no transmeten cap malaltia, només fan picor.

Els fruits secs són perillosos per als més petits?

S’ha d’evitar donar fruits secs a criatures que encara no masteguen del tot bé. Així, fins als 2 o 3 anys és millor que els mengin triturats per evitar que s’ennueguin. També cal constatar que no es registrin problemes d’al·lèrgies.