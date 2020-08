A l'estiu, pantalles o piscina?

L'ús i l'exposició a les pantalles durant el període de confinament van augmentar en infants i adolescents i van modificar la seva rutina diària. Conscients d'aquesta realitat, el centre SPOTT de la Diputació de Barcelona ha dissenyat un seguit de càpsules informatives que formen part de la col·lecció Connecta-hi!, adreçades a les famílies i a personal tècnic dels ajuntaments que treballen amb joves amb l'objectiu de promoure bones pràctiques en l'ús de les pantalles.

Entre altres temes, les càpsules aborden temes com l'ús de les xarxes socials i els videojocs. Aquests materials suposen una guia per a les famílies a l'hora d'acompanyar els seus fills en la utilització de les pantalles i ajudar-los a actuar de manera preventiva. Alhora, esdevenen un instrument de suport per a professionals municipals que treballen amb infants i joves.

Aquestes càpsules estan formades per un vídeo acompanyat d'un material de recomanacions que, tant les famílies com el personal tècnic dels ajuntaments, trobaran a la pàgina web de l'SPOTT. Durant els pròxims mesos, la Diputació de Barcelona continuarà treballant per oferir altres càpsules que abordin temàtiques com ara l'ús del mòbil o l'addicció a internet, entre altres fenòmens associats a les noves tecnologies i l'impacte que tenen en infants i adolescents.

En aquest context, fa just un any l'Associació Catalana d'Addiccions Socials (ACENCAS) alertava de com el canvi d'hàbits en la rutina de nens i adolescents durant l'època estival pot generar un ús abusiu de les pantalles, al convertir-se en el principal entreteniment en aquests mesos sense activitat acadèmica. No obstant això, un any després, el panorama ha variat una mica. I és que, al contrari del que estàvem acostumats, aquest estiu el consum i ús d'internet estan sent menors. En general, durant aquest mes de juliol l'ús d'aplicacions en menors ha caigut un 34%, és a dir, els menors li han dedicat 40 minuts diaris menys que en el mes anterior.

En general, els nens i adolescents han passat al juliol 40 minuts diaris menys en aplicacions que al juny

Des de Qustodio, la plataforma de seguretat i benestar digital per a famílies, han elaborat una anàlisi sobre els hàbits d'internet per part dels menors al nostre país durant la primera setmana de juny, quan encara no havia finalitzat el curs escolar i les piscines estaven tancades , i l'han comparat amb les dades de la primera setmana de juliol, moment en què ja estaven de vacances i les piscines obertes. De la comparativa s'extreuen les següents conclusions:

Els ordinadors de taula i portàtils han passat a un segon pla . Les visites a llocs web han disminuït en un 72% en només un mes. Aquesta xifra demostra que els menors espanyols passen ara menys temps a casa, espai on més solen utilitzar aquests dispositius de productivitat.

Adeu a l'escola fins al setembre. El temps que passen els menors al juliol en aplicacions d'educació ha caigut un 31% respecte al mes anterior i Google Classroom ha sigut reemplaçada per aplicacions com Duolingo i Smartick.

Zoom ha desaparegut. Al juliol, els menors han utilitzat un 36% menys les aplicacions de comunicació. De fet, Zoom ocupava el tercer lloc al juny i al juliol ja no apareixia ni en al top ten. Per contra, WhatsApp segueix ocupant el primer lloc. Mentre que al juny el podi l'ocupaven WhatsApp, Hangouts i Zoom, al juliol les més utilitzades van ser WhatsApp, Discord i Hangouts.

Ara bé, hi ha alguna cosa que mai canvia. Encara que l'ús de les xarxes socials hagi disminuït un 6%, les aplicacions de vídeos d'entreteniment un 11% i el consum de videojocs un 7%, són les que menys variació han patit pel que fa a temps d'ús i aplicacions amb més popularitat. TikTok i Instagram segueixen liderant les xarxes socials. Brawl Stars, Roblox i Fortnite són els videojocs preferits per als menors i YouTube, Netflix i Twitch les aplicacions preferides de vídeo i entreteniment.

Per a Eduardo Cruz, CEO i cofundador de Qustodio, "de la mateixa manera que l'ús i consum d'internet i aplicacions per part dels menors van patir grans canvis a causa de el confinament, el consum que fan de les pantalles aquest estiu tampoc és l'usual". "Hem de ser conscients que, tot i que el temps d'ús hagi disminuït respecte al juny, les xifres segueixen sent elevades. Les famílies no han d'abaixar la guàrdia i han de seguir apostant per mesures que ajudin a la conciliació de la vida digital dels més petits durant aquests mesos".