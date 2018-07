Feinetes per fer aquest estiu

Actualment hi ha molt de debat entre les persones del món de l’educació i famílies, sobre si s’han de fer deures o no durant l’estiu. Si aquests deures són eficaços o no, per impedir que els aprenents oblidin el que han après durant el curs i fins i tot per començar a preparar el nou contingut que haurien d’iniciar el curs següent. Encara que hi ha moltes persones que estan en contra de donar deures als alumnes per fer a l’estiu, és una pràctica molt comuna. I molts pares els demanen. Jo personalment tinc una posició bastant ambivalent sobre aquesta qüestió, ja que sempre dependrà de molts factors. Per una banda, no veig bé obligar un nen estar tots els dies dues o tres hores repassant lliçons, ja que l’atabalarà i l’avorrirà i farà que acabi odiant els deures, però tampoc veig bé que s’estigui tres mesos sense fer cap activitat intel·lectual. Per això, les feines que jo recomanaria que facin els nens i nenes durant l’estiu serien les següents:

Llegir. Llegir llibres, revistes, articles, còmics, els menús dels restaurants, les receptes de cuina... tot el que els infants vulguin, el que els agradi i sobre un tema atractiu per a ells. Hi ha estudis que demostren que la capacitat lectora dels infants i adolescents, que es passen l’estiu sense llegir, pot disminuir dos i tres mesos cada any. Contràriament, la capacitat lectora dels que llegeixen pot augmentar un mes per any. Per tant, si els agrada la lectura, deixar-los gaudir del seu llibre tant de temps com vulguin. En el cas que no els agradi o que tinguin alguna dificultat lectora, els infants necessitaran la nostra ajuda i el nostre suport, com per exemple podem seure amb ells a llegir durant deu o vint minuts cada dia i repartir-nos la pàgina “jo llegeixo el primer paràgraf i tu el segon, d’acord?”. Heu de tenir en compte a l’hora de triar un llibre que la lletra sigui gran amb el vocabulari adequat per a la seva edat i el seu nivell de comprensió, que els textos no siguin molt llargs, que tinguin il·lustracions i fotos que els ajudaran a fer descansos i a la comprensió.

Agafar un paper i un llapis i escriure històries, llibres, un diari, notes recordatori, llistes de la compra, ressenyes dels llibres que llegeixen, espectacles o els videojocs que més els agraden, enviar cartes o postals als amics i familiars explicant què fan a l’estiu... A més, l’escriptura ajuda a estimular la memòria, l’atenció i l’organització, la creativitat i la imaginació, la coordinació psicomotriu i la motricitat fina. Pantalles. Ja que molts nens i nenes gastaran moltes hores davant una pantalla aquest estiu, ¿per què no aprofitem també aquest recurs perquè puguin fer els seus escrits utilitzant aquesta eina? Així estaran més motivats. A sobre hem de reconèixer que els escolars d’avui hauran d’utilitzar i molt, el teclat per la qual cosa no està de més ajudar-los a aprendre a teclejar el més ràpid i el més correctament possible i que no perdin el temps, com fem molts de nosaltres escrivint amb dos dits o fent errors constantment. Que els teclats es converteixin en una eina d’ajuda i no un inconvenient a l’hora de fer qualsevol tasca.

Matemàtiques. Sobretot repassar el càlcul. El que tenen de bo les matemàtiques és que en la quotidianitat podem practicar-les sense adonar-nos-en. Es poden fer càlculs fent jocs d'aigua, de pilota, quan anem a comprar alguna cosa, fent una recepta de cuina, quan calculem els horaris per anar a fer alguna sortida... amb jocs de taula o de la tauleta recomanats per a tal fi i que són engrescadors per als infants. El càlcul ens ajuda a desenvolupar la nostra memòria a curt termini, la rapidesa mental i el pensament lògic i deductiu, el mateix pensament que utilitzem per resoldre problemes de la nostra vida personal.

A l’hora de fer aquestes tasques hem de tenir molt en compte la metodologia. Hem d’intentar que sigui el més divertit possible i motivador, a través del joc. Crear una rutina de feina diària, que sigui flexible, que la puguin triar els propis infants i que tampoc no la vegin com una obligació. Fer dels deures clàssics un moment divertit de joc.

Recomanacions És una bona idea anar amb els infants a una llibreria o biblioteca perquè escullin el que volen. A Can Sales, Biblioteca Pública de Palma, podreu trobar una gran col·lecció infantil-juvenil. A sobre, es pot trobar una bebeteca. La llibreria Baobab és un altre espai molt recomanable, ja que ofereix diferents zones. Durant aquest estiu tenen preparades moltes activitats. A Agapea també podreu fer tallers presencials d’escriptura creativa. Una altra alternativa per als infants amb més dificultats són els tallers d’estiu que es duen a terme al Centre de Desenvolupament Infantil Creix sobre escriptura, motricitat fina, lectura... Si el que volem és ajudar-los a millorar la mecanografia, hi ha diferents programes i aplicacions com Vedoque. Per a més grans hi ha Mecanet. I per guanyar en velocitat i fer menys errors poden utilitzar Rapid Typing. Per treballar les matemàtiques, tenim Smartick, una web en què a través de jocs es treballen conceptes matemàtics i que s’adapten al ritme d’aprenentatge de cada infant. Per a nens que tenen dificultats en aquesta àrea, com discalcúlia, tenim la plataforma Dinamonumeros.

Xisca Aguiló és pedagoga de Creix