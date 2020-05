Educació en el lleure en temps de confinament

D’ençà que el govern espanyol va decretar l’estat d’alarma arran de la pandèmia de covid-19, la majoria dels sectors han hagut de repensar la manera de fer i de relacionar-se amb els usuaris. Com el de l’educació en el lleure, que té en el tarannà vivencial un dels pilars clau i que des del mateix dissabte 14 de març -primer dia de l’estat d’alarma- va haver de trobar una dinàmica alternativa per mantenir d’alguna manera l’esperit d’una de les cites marcades del cap de setmana per a molts infants i adolescents: anar a l’esplai. Aquell mateix cap de setmana “els esplais ja es van reinventar i es van plantejar una sèrie de proves i reptes que es van fer arribar als infants perquè poguessin viure el lleure des de casa”, destaca Xavi Nus, president del Moviment de Centres d’Esplais Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés.

COLÒNIES CONFINADES

“Hem intentat resituar-nos i reinventar la nostra manera de fer”, diu Nus. En són exemples el butlletí digital que la fundació va començar a generar, amb recursos per fer a casa i a l’abast de les famílies, amb xerrades sobre temàtiques d’interès, tallers, reculls de contes, etc. Els centres d’esplai també es van començar a connectar via telemàtica per xerrar amb infants i joves, veure com estaven, compartir-hi neguits i vivències, etc. La fundació també treballa amb centres socioeducatius amb infants en situació de vulnerabilitat i aquí, reconeix Nus, “l’accés a la tecnologia és un problema”. “Aquestes famílies han requerit un seguiment més acurat, per trucada, i fins i tot dotar-les d’alguns mitjans tecnològics per poder accedir a les nostres activitats”, puntualitza.

Un dels moments àlgids del període va arribar coincidint amb Setmana Santa, quan es va proposar als més petits unes colònies confinades. “Durant el cap de setmana, a través de vídeos, plantejàvem reptes a les famílies. Hi ha qui va muntar les tendes de campanya i la resta del campament al menjador de casa!”, destaca Nus.

CAPACITAT DE REACCIÓ

Fa gairebé un mes el sector va rebre esperançat l’anunci del ministeri i de la conselleria d’Educació que el curs escolar s’acabaria a la data prevista i que es potenciarien els casals d’estiu com a millor sortida de casa per als infants. És cert que les previsions varien gairebé cada setmana, però fins que les autoritats sanitàries no permetin que es reprengui l’activitat amb una certa normalitat -amb les mesures de seguretat necessàries-, les empreses del sector se les han empescat totes per mantenir l’activitat: els escape rooms, les receptes culinàries o les classes de zumba en família en són alguns exemples. “La imaginació dels monitors i la seva capacitat per repensar i redissenyar les activitats són dignes d’esment”, subratlla Nus.

El canvi d’horitzó depèn del perfil de cada treballador, explica Nus: “Així com els monitors de menjador han vist molt reduïda l’activitat, els educadors i voluntaris de cap de setmana als esplais i de tardes als centres socioeducatius l’estan reorientant”. La part de formació regulada que es feia en línia a través de la Pere Tarrés ara és més gran i les càpsules formatives i webinars relacionats amb el confinament també han agafat embranzida.

IDEES CREATIVES I EDUCATIVES

Des de Fundesplai també s’està “dotant els monitors i voluntaris de formació i recursos perquè es preparin per quan calgui reprendre l’activitat presencial”, explica Josep Maria Valls, portaveu de l’entitat. Aquesta formació afavoreix tant adaptar les propostes de lleure a l’abast de les famílies a través del nou portal joemquedoacasa.fundesplai.org (que aglutina tota l’oferta que l’entitat posa a l’abast d’infants, adolescents i famílies), com que les propostes vagin al màxim d’alineades “amb el treball transversal que s’havia marcat al principi del curs”. Al marge d’aquest nou portal, a Fundesplai han reforçat els continguts digitals i les activitats formatives a través de webinars que, tot i adreçar-se especialment a l’equip de monitors i la resta de personal d’educació en el lleure, també estan oberts als pares i mares, els professors i la resta de la comunitat educativa. Al portal també hi ha l’apartat Amb veu pròpia, on especialistes i infants hi diuen la seva a través de vídeos i escrits, i un bloc de recursos i formacions a l’abast de les associacions del tercer sector.

Per Setmana Santa, Fundesplai va llançar l’ escape room digital L’estiu perdut de la Borboreta, que ha tingut milers d’entrades i encara continua a disposició de les famílies. La Borboreta -papallona, en portuguès-és el personatge que centra la proposta de nuSOS, una entitat amb la qual Fundesplai col·labora i que centra la seva proposta didàctica en temes com la ciutadania global, les migracions i el refugi. I això no és tot, perquè Fundesplai també ha incorporat a la seva web el test Com vols el teu estiu? per a infants i joves de 0 a 18 anys, on els pregunten com els agradaria que fos aquest estiu. A partir de les respostes, el test suggereix quin tipus d’activitat respon millor als interessos de cadascú (campaments, colònies, camps de treball...). “Fem servir tot aquest aplicatiu per escoltar els infants”, afirma Valls. En paral·lel, els esplais han continuat en contacte amb les famílies fent-los propostes concretes i acompanyant-les a través de videotrucades, Skype, etc. “Això no s’atura -subratlla Valls- i ens hem bolcat en crear aquest nou portal amb recursos per posar la nostra experiència a l’abast d’infants, adolescents i famílies”. Cal aclarir que aquestes propostes virtuals ja existien: ara s’han potenciat per respondre al confinament i, quan tot es reprengui, caldrà mantenir-les.

CONTINGUT I EQUITAT

Al marge d’adaptar els continguts i les propostes a l’espai virtual, Fundesplai ha posat el focus des del començament en la possibilitat que tots els infants, “sobretot els especialment vulnerables”, puguin gaudir de la millor campanya de casals i activitats que hagin viscut en la seva vida. “El que els infants i la societat necessiten, i nosaltres hem de garantir, és que quan s’acabi el confinament tots gaudeixin de les millors colònies. I ho fem convençuts que són l’antídot a les conseqüències nocives del confinament a la infància, com el fet d’estar tancats a casa, en ocasions en pisos molt petits, la impossibilitat de fer activitat física a l’aire lliure, l’excés de pantalles, les friccions amb la resta de la família...”, apunta Valls. Per això, defensen, “aquest any és especialment necessari que tots ells en puguin gaudir”. Per fer-ho possible ja treballen amb les administracions i han engegat una campanya solidària de beques.