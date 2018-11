La contaminació invisible

Al nostre entorn, en el dia a dia, hi ha una contaminació invisible de la qual, habitualment, no som conscients. Els últims anys, les famílies tenen a l’abast una sèrie de dispositius electrònics pensats per fer-los la vida més fàcil: microones, mòbils, tauletes... Aparells que generen ones electromagnètiques que poden afectar la salut. Tot i que hi ha estudis contradictoris sobre si l’ús d’aquests dispositius es pot traduir en més risc de càncer, arran de la més mínima sospita que pugui haver-hi alguna correlació els experts aconsellen d’aplicar el principi de la prudència. Els professors de la UOC Jose Antonio Moran, enginyer de telecomunicacions, i Diego Redolar, neurocientífic, donen als pares tot un seguit de consells sobre l’ús d’aquests aparells, que s’han acabat convertint en imprescindibles en el dia a dia familiar.

Redolar explica que nombrosos estudis coincideixen a dir que no hi ha una relació causal entre l’exposició a camps electromagnètics de freqüència baixa en els càncers infantils, incloent-hi el cerebral. No obstant això, indica que un estudi recent sí que ha mostrat un vincle entre la radiació dels camps electromagnètics i el desenvolupament de tumors malignes en rates. Moran exposa que alguns països, com França, ja adopten mesures com ara prohibir l’ús del wifi i de dispositius mòbils en escoles bressol, i s’obliga a desactivar-lo a les escoles d’educació infantil i primària, excepte quan es faci servir amb finalitats educatives.

El consum de programes televisius o dibuixos animats a través de plataformes televisives basades en internet i televisors intel·ligents fa que a l’espectador li arribi el senyal sense fil, cosa que “l’exposa a una radiació contínua que no és necessària”, adverteix Moran. El professor és partidari de mirar aquests continguts en un televisor o en un ordinador que “estiguin connectats per cable, perquè en aquests casos la radiació electromagnètica és nul·la”. L’expert explica que molts operadors de telefonia instal·len dispositius sense fil per evitar els cables, que són més costosos, però ell recomana als usuaris que exigeixin a l’operador l’opció del cable. Al cap i a la fi, se’n farà un ús continu al llarg de la vida i no cal assumir riscos potencials si hi ha alternatives.

Mirar vídeos online també té un cert risc. “Quan una criatura baixa de YouTube un vídeo per mirar-lo a la tauleta o al mòbil, aquell aparell radia constantment ones electromagnètiques. Els vídeos requereixen una demanda massiva de dades i són una font habitual d’exposició a aquestes radiacions”. Redolar recomana primer descarregar el que volem veure al dispositiu i després mirar el contingut fora de línia, amb el mode avió.

Tampoc convé abusar dels altaveus sense fil. Si es fan servir amb moderació no passarà res, però si els nens es passen moltes hores fent-los servir també estaran sobreexposats a les ones electromagnètiques.

EL DESCANS NOCTURN

Per garantir un bon descans, a la nit el mòbil ha d’estar en mode avió o apagat, lluny del dormitori. “També cal evitar carregar el mòbil al costat de la tauleta de nit”, alerta Moran. Recomana aturar els terminals, els repetidors i el wifi. “Quan descansem, el nostre sistema immunològic treballa més intensament i és important no alterar-lo perquè pugui fer correctament la seva funció”, diu. És millor tenir altaveus per vigilar nadons amb connexió Bluetooth, que gairebé no emet radiacions.

I com ens afecten els electrodomèstics de la cuina? Un consell bàsic: procureu que el dormitori de l’infant quedi lluny de neveres. “Les neveres tenen uns compressors que emeten un camp electromagnètic al voltant seu i, tot i que són de baixa potència, també esdevenen un sistema radiant. La radiació que pugui emetre el compressor de la nevera pot afectar el descans nocturn”, descriuen els professors de la UOC.

Moran reconeix que el microones és un altre dispositiu que genera controvèrsia i hi ha estudis que el relacionen amb efectes perjudicials sobre els aliments. Com el del doctor Hertel, que va concloure que els nutrients dels aliments cuinats amb microones s’alteraven. Aquest expert apunta que és “important apartar-se de l’aparell quan està en funcionament, sobretot en el cas de les dones si el microones queda a l’altura dels pits, per evitar radiacions elevades en òrgans sensibles”. Moran reconeix que hi ha científics que en defensen l’ús, però recorda que la Unió Soviètica el va prohibir entre el 1976 i el 1992, o sigui que no és sobrer ser prudents a l’hora de fer-lo servir.

Finalment, quan tinguem poca cobertura de mòbil patirem més radiació. “Si ets en una zona amb baixa cobertura obligues l’aparell a buscar contínuament una antena per connectar-se i el camp magnètic és més alt”, explica Redolar. La conclusió és que preferentment s’ha de fer servir el mòbil quan el senyal de cobertura és complet.