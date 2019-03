El creixement personal més divertit

Acabada d’estrenar la primavera, en pocs dies arrenca l’últim trimestre escolar i d’aquí no res, amb l’arribada de Sant Joan i la calor més intensa, s’haurà acabat el curs. I, per tant, començaran dos mesos i mig de vacances per a infants i joves, que impliquen una planificació gairebé d’enginyeria per quadrar les minses vacances dels pares amb el llarg oasi festiu dels estudiants. Tot just ara arrenca la campanya de les colònies i des d’aquest suplement us facilitem el màxim d’informació perquè, amb bon criteri, pugueu escollir les opcions que millor s’adapten a les vostres necessitats.

Els experts consultats conclouen que les colònies són una gran oportunitat per al creixement emocional dels nens, amb una bona base de diversió. Promouen l’educació en valors, nous aprenentatges, la convivència i el contacte amb la natura, i potencien l’autoestima. L’oferta és amplíssima i molt professionalitzada. Cada estiu Catalunya acull unes 5.000 activitats amb 225.000 criatures que mobilitzen 30.000 professionals del sector.

“En els últims anys la tendència de les famílies és demanar alguns elements de valor afegit a les activitats del lleure”, detalla Pere Vives, cap d’educació ambiental de la Fundació Pere Tarrés. Amb el lema “L’estiu. Vacances per créixer”, aquesta històrica fundació i els seus centres d’esplai federats -amb 125 anys d’història- han preparat més de 600 activitats perquè la canalla gaudeixi d’un temps de lleure de qualitat. Les han dissenyat seguint un programa pedagògic que combina el desenvolupament d’habilitats específiques (a través de colònies temàtiques com artístiques, de robòtica, de cuina, de cinema...) amb d’altres més consolidades, com són les de natura, esportives o aquàtiques, que treballen l’educació en valors i el contacte amb la natura. L’objectiu és que, gràcies a aquestes activitats, els participants aprenguin a conviure, desenvolupin la seva autonomia personal i ampliïn els seus coneixements. L’objectiu principal és que “els infants gaudeixin com a nens i creixin com a persones alhora que desperten la seva imaginació i creativitat”.

AJUTS ECONÒMICS

Pere Vives considera que “tothom hauria de tenir l’oportunitat de fer colònies, pel seu alt valor pedagògic, perquè fomenten l’autonomia dels infants, sense la protecció constant dels pares, i també perquè ajuden a una desconnexió digital durant uns dies”. Per tal de facilitar l’accés a aquestes vacances úniques, des del programa 'Ajuda’ls a créixer' l’entitat beca infants en situació de vulnerabilitat social. L’estiu passat va ajudar econòmicament 4.020 infants, que van participar en alguna de les 10.283 activitats de colònies i casals d’estiu, una xifra que va suposar una inversió de 955.119 euros. Donar aquesta oportunitat va ser possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, el 0,7% de l’IRPF per a “Altres finalitats socials” i la col·laboració de diverses organitzacions, empreses i particulars.

Decàleg per orientar les famílies Des de la Fundació Pere Tarrés han elaborat el següent decàleg per orientar les famílies a l’hora d’escollir les colònies d’estiu: Triar una entitat amb experiència reconeguda en el sector del lleure. Tenir en compte l’edat i les motivacions del noi a l’hora de triar l’activitat (demanar consell als especialistes de l’entitat organitzadora). Pactar amb els fills o filles la seva participació en l’activitat d’estiu. Assessorar-se amb coneguts o familiars que hagin sigut usuaris de l’entitat. Demanar informació sobre tots els aspectes de l’activitat (monitors, instal·lacions, activitats concretes). Assistir a les reunions informatives prèvies. Observar el comportament del fill durant els dies previs a l’inici de l’activitat. Recordar que el període d’adaptació de cada noi és diferent. No imposar activitats que l’infant o jove rebutja. Regular la utilització de dispositius electrònics i telèfons mòbils, així com els diners que comporten, per afavorir la integració i les relacions amb els companys.

MÀXIMA QUALITAT I EQUITAT

Des de la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai), creada el 1996, aposten per la màxima qualitat i equitat a l’hora de dissenyar les colònies. L’any passat van organitzar 1.337 activitats, amb 66.084 participants, entre colònies, casals i esplais d’estiu. La directora general de Comunicació i Relacions, Núria Valls, considera que han d’oferir “propostes engrescadores, en les quals els infants puguin dir-hi la seva i se sentin protagonistes de la seva pròpia història”. Per a Valls, és clau que es facin en “equipaments adequats i també en espais naturals. Les han de conduir monitores i monitors degudament formats. Han de tenir un eix educatiu i han d’afavorir que, tot jugant, s’adquireixin hàbits saludables i valors”. Subratlla que “les activitats només assoleixen la màxima qualitat quan, a més, també es garanteix l’equitat”. És per això que des del 2011 Fundesplai impulsa la campanya solidària de captació de fons 'Un estiu per a tothom!', per poder becar les famílies en situació vulnerable que vulguin portar els seus fills a colònies i casals. “L’últim any vam atorgar 5.281 beques per a casals i colònies. Aquest estiu, amb la col·laboració de tothom, tornarem a aconseguir-ho!”, anuncia Valls.

ELS ADOLESCENTS, UNA OPORTUNITAT

Rosa dels Vents és una empresa catalana amb més de 40 anys d’experiència oferint colònies amb els màxims certificats de qualitat i seguretat. Per a aquest estiu ofereixen 32 programes repartits en una dotzena de cases de colònies del territori que mobilitzaran 200 monitors experts. L’oferta és variada tant per temàtica -amb anglès, d’aventura, nàutiques, d’equitació, de motor, de futbol...- com per ubicació geogràfica: des de la Costa Brava al Pirineu passant pel Montseny, la Noguera, la Garrotxa i les illes Balears, entre d’altres. “És bo que els nens i nenes aprenguin a ser autònoms des de petits, a superar els obstacles del dia a dia, a caure i a tornar-se a aixecar... Amb les colònies juguen, creixen, comparteixen i, malgrat les ensopegades, aconsegueixen seguretat en ells mateixos”, explica Salvador Clarà, director comercial de Rosa dels Vents. “Oferim colònies per a infants a partir dels 7 anys i organitzem els infants en grups d’edat i interessos. Hem vist que els adolescents necessiten activitats molt intenses i innovadores. Per això hem dissenyat el programa 'Canya Empordà' al Pou del Glaç de la Bisbal, que inclou conduir una handbike o superar proves de max cross. El 'Tot aventura', al Castell de Fluvià, a Sant Esteve de Palautordera, inclou activitats com ponts, tirolina, jump extrem... Estrenem unes colònies de conducció de karts, quads i motos per a adolescents d’entre 14 i 17 anys, amb instructors guanyadors de les 24 hores de Barcelona i unes altres amb activitats com l’ hidrospeed ”, diu Clarà. A banda, tenen les colònies d’immersió en anglès a Catalunya i a l’estranger, supervisades per monitors titulats en Proficiency i amb professors qualificats.