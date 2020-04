El confinament pot alterar el son de les criatures

Passar tants dies sense sortir de casa ha posat a prova la paciència i el benestar de tota la família, especialment dels més petits. Les últimes setmanes han patit un gran canvi de rutines i això pot influir sobre la seva salut física i emocional i, en conseqüència, en el descans a l'hora d'anar a dormir.

El son dels nostres fills es pot veure afectat pel confinament si s'ha alterat el seu horari habitual, però també per la reducció de l'activitat física i, en definitiva, pel fet de passar-se tot el dia a casa. S'estima que entre el 25% i el 30% de les visites al pediatre estan relacionades amb algun problema relacionat amb el son, segons l'Institut d'Investigacions del Son (IIS), i aquesta xifra podria ser encara més alta durant aquestes setmanes. Els trastorns del son en els nens poden provocar alteracions de l'humor, dificultat per concentrar-se, somnolència durant el dia, cansament físic i mental, estat general de tensió i ansietat, i afectar de manera significativa la seva vida diària.

Els trastorns del son en els nens poden provocar alteracions de l'humor, dificultat per concentrar-se, somnolència durant el dia i cansament físic i mental

Des d'Aquilea, línia especialitzada en productes d'origen natural de Laboratoris Uriach, proposen un seguit d'activitats a casa per entretenir la canalla amb exercicis que ajudin a conciliar el son a l'hora d'anar al llit.

Feu una hora d'exercici amb ells al ritme de les seves cançons preferides. Fer 60 minuts d'exercici dirigit amb els nostres fills practicant força, equilibri, flexibilitat o resistència afavorirà que arribin al llit cansats i els permetrà gaudir d'un descans renovador. Practiqueu jocs d'intel·ligència. Desenterreu els jocs de Nadal i aniversaris, o creeu les vostres pròpies versions de jocs creatius que els plantegin reptes. Pensar cansa més del que sembla! Aprofiteu les videotrucades. Les videotrucades amb familiars i amics són una bona oportunitat perquè els petits de la casa els demostrin el que han après durant el dia. Alimentació saludable. L'absència d'activitats extraescolars pot reduir l'activitat física dels infants, de manera que us heu d'assegurar de proporcionar-los una alimentació composta per tots els nutrients essencials, sense oblidar la hidratació. Respecteu les rutines. Encara que ara no calgui anar físicament a l'escola, els vostres fills necessiten seguir una sèrie de rutines per arribar al llit amb son. Mantingueu un horari per llevar-vos i anar a dormir, així com una estructura d'àpats. Si fan la migdiada val més que no s'allargui massa. També cal evitar que consumeixin massa televisió o facin ús de les tauletes, especialment a la nit.

Una bona higiene del son

Per la seva banda, des de Baby Sleep Solutions, Amelia Hunter assessora de son infantil certificada, alerta que el son i la salut estan bastant relacionats. La privació de son té un efecte negatiu en el sistema immunològic. Diferents estudis mostren que les persones que no dormen bé o no dormen prou tenen més probabilitats d'emmalaltir i també pot afectar la rapidesa amb què es recuperen de la malaltia.

Així mateix, la falta de son en la primera infantesa no només té efectes negatius a nivell immunològic sinó també en el desenvolupament tant psíquic com físic. Per això és important assegurar-se que els més petits tenen un son reparador i de qualitat.



Hunter assegura que "en primer lloc, i abans de res, és crucial saber les necessitats de son dels nostres fills, assegurar-nos que estan cobertes i aconseguir establir una bona higiene del son a casa". Cal tenir en compte que el somni és evolutiu i que un nadó acabat de néixer no necessita dormir les mateixes hores que un nadó de 18 mesos o que un nen de 5 anys. El son canvia a mesura que un bebè madura i cal tenir-ho en compte perquè descansi d'una manera saludable, és a dir, que dormi bé. L'assessora en son infantil assenyala que "dormir malament implica dormir menys hores de les recomanades segons l'edat, tenir un son fragmentat perquè ens desvetllem a la nit i tenir dificultats per agafar el son".

El son canvia a mesura que un bebè madura i cal tenir-ho en compte perquè descansi d'una manera saludable





Així, des Baby Sleep Solutions us ofereixen unes pautes generals que es poden aplicar i seguir durant el confinament.