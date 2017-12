Saludables per dins i per fora

És un objectiu fonamental que forma part de l’ADN de Caprabo dels últims temps: ensenyar a les criatures a menjar d’una manera saludable des del moment de la compra dels aliments al supermercat, i sensibilitzar tota la família sobre la importància d’una planificació correcta per assolir una dieta equilibrada i hàbits saludables. La màxima que es persegueix, doncs, és que els nens i nenes siguin saludables, tant per dins com per fora.

“Per continuar promovent l’alimentació saludable, afegim l’enfocament responsable, pel qual es pot aprendre l’impacte que tenen els productes que consumim en el medi ambient i en la societat, i es promou una actitud responsable com a consumidors a través de la participació activa dels nens i nenes”, detalla Ana González, responsable del departament de responsabilitat social i medi ambient de Caprabo. “També treballem conceptes com el malbaratament d’aliments, aprendre a llegir bé les etiquetes dels productes... Una ampliació de continguts del projecte que s’alinea amb alguns dels objectius de desenvolupament sostenible en matèria de salut i consum responsable”.

L’entorn familiar és el context ideal per promoure que els fills desenvolupin una actitud responsable i compromesa amb la seva salut, el medi ambient i la sostenibilitat. És per això que Caprabo fomenta els 10 millors consells d’una alimentació i consum responsables mitjançant el lliurament d’informació a pares i mares. Entre aquests consells es recorda que cal fer entre quatre i cinc àpats al dia. “L’esmorzar abans d’anar a escola i a mig matí són àpats molt importants que cobreixen aproximadament el 25% de les necessitats nutritives del nen o nena”, recorda González. Des de la cadena de supermercats apunten que és “convenient que els nens i les nenes mengin de manera saludable i equilibrada, respectant les seves preferències i la seva sensació de gana”. “Així aconseguirem que adquireixin una dieta variada de forma natural”, asseguren.

MÉS FRUITA I VERDURA

En aquest sentit, proposen a pares, avis i cuidadors que ofereixin a la canalla “cinc racions de fruita i verdura al dia”: “És preferible que siguin fruites de temporada, ja que el gust és més bo i són més sostenibles. També podem posar les fruites i verdures com a acompanyament de plats principals”. Es recomana posar fruita com a postres habituals dels àpats principals. “Així aconseguirem augmentar el consum de fruita en els més petits, a més de ser una opció saludable, rica en sucres simples i fibra”, diu González.

L’entorn familiar és el context ideal per promoure que els fills desenvolupin una actitud compromesa amb la seva salut i la sostenibilitat

A banda de cuidar l’alimentació, val la pena vigilar les begudes. I la més saludable en tots els aspectes -i la que més treu la set-és l’aigua. “Ha de ser la beguda habitual”, aconsellen des de Caprabo. L’infant necessita l’aigua per “depurar i netejar el seu organisme, igual que els adults, a més les begudes ensucrades i els sucs no naturals aporten gran quantitat de calories que el nen no necessita”. I adverteixen que l’abús de begudes ensucrades i d’altres llaminadures és una de les causes de l’obesitat infantil.

A banda d’aquests consells, perquè els infants tinguin una vida més sana és important “consumir aliments rics en fibra [llegums, fruita seca, hortalisses i fruita], ja que els aportaran energia i millorarà el seu trànsit intestinal”. Alhora, des de Caprabo aconsellen utilitzar preparacions molt variades (rostit, bullit, guisat, etc.) i consumir oli d’oliva verge tant per cuinar com per amanir. L’oli d’oliva conté àcids grassos beneficiosos per al nostre organisme. “Amb àpats més elaborats i diferents aconseguirem cridar l’atenció dels nens i nenes i els convidarem a provar aliments nous”, reflexiona González. A més, proposen anar a comprar amb una llista del que necessitem per reduir la compra excessiva i el malbaratament.

FRESCOS I SENSE ENVÀS

I per ser més sostenibles amb l’entorn, des de Caprabo aposten per “estimular el consum d’aliments frescos i crus i prioritzar els productes que generin menys residus, tenint en compte l’envàs”. “Cal que els més petits de casa coneguin les conseqüències de fer una compra saludable i mostrin respecte pel medi ambient”, alerten. “És beneficiós escollir productes locals i produïts de manera sostenible, ja que es redueix el transport i per tant l’emissió de CO 2 a l’atmosfera”, conclouen.