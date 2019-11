S'actualitza el Pacte Balear per la Infància

El dimarts 19 de novembre, en el marc del trentè aniversari de l’aprovació de la Convenció dels Drets de la Infància, a la sala de Passes Perdudes del Parlament de les Illes Balears, just abans d’iniciar-se el ple, vuit dels partits polítics amb representació parlamentària varen signar l’addenda al Pacte Balear per la Infància. A l’acte hi varen ser presents representants de diferents partits polítics, el president del Parlament, Vicenç Thomàs; la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol; la presidenta d’Unicef Comitè Balears, Mercedes del Pozo, i el director de l’Oficina Balear de l’Adolescència i la Infància (OBIA), Serafí Carballo, com a entitats promotores de l’acte.

El Pacte Balear per la Infància, promogut per Unicef a les 17 comunitats autònomes de l’estat espanyol, va ser signat a les Balears el 19 de novembre de 2013 i ratificat per tots els partits polítics amb representació parlamentària el 2015. Paral·lelament, el 2018 s’hi varen adherir els quatre consells insulars.

La lluita contra la pobresa, la garantia de l’equitat, l’educació, la salut i la promoció de la participació infantil i adolescent són alguns dels objectius del Pacte

La signatura d’aquesta addenda respon a la necessitat d’incorporar-hi la vinculació amb l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, a més de desenvolupar aspectes recollits en la nova Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears. El document estableix tant els eixos transversals com les àrees prioritàries en relació amb el compliment dels drets dels infants basats en la lluita contra la pobresa, la garantia de l’equitat, l’educació, la salut, la promoció de la participació infantil i adolescent, la lluita per l’eliminació de la violència contra la infància i l’efectivitat de la protecció.

Per a la consecució d’aquests objectius, és fonamental l’establiment de la Comissió de Seguiment d’aquest Pacte per analitzar i treballar, en un clima de consens i cooperació, per l’objectiu comú de garantir el compliment dels drets de la infància des dels diferents àmbits competencials i assentats sota les premisses de la garantia de recursos, la coordinació, la visibilitat de les dades referides a infància i la promoció de la participació infantil.