Toc d'alerta

Almenys 55.000 persones, prop de 28.600 de les quals són nins i nines, han fugit de les seves cases a la República Centreafricana a causa d’un dramàtic augment de la violència i la brutalitat en les seves comunitats aquest 2018.

La ja precària situació humanitària i de seguretat al país es va deteriorar l’any passat i ha empitjorat encara més a principi del 2018. Actualment hi ha 687.400 desplaçats interns, enfront dels 440.000 del 2017, i més de 357.400 nins que varen deixar de tenir accés als serveis de salut, educació i protecció.

Més enllà dels riscos immediats que suposa un increment de la violència, la situació de la infància a la República Centreafricana continua sent crítica. Un terç dels nins no assisteix actualment a l’escola, prop de la meitat no ha rebut totes les vacunes i el 41% dels menors de cinc anys pateix de desnutrició crònica.

Almenys 2,5 milions de persones, 1,3 milions de les quals són nins, necessiten ajuda humanitària urgent, però els recursos són molt limitats. A final d’abril, tan sols s’havia cobert un 15% de la crida de fons llançada per Unicef per al 2018. L’organització necessita 48 milions de dòlars (més de 40 milions d’euros) addicionals per subministrar una ajuda que salvi les vides dels nins i les seves famílies en aquest país.

Unicef proporciona atenció sanitària bàsica als nins, suport específic a les víctimes de violència i abús sexual i accés a escoles temporals als campaments de desplaçats interns.

El 2017, més de 800.000 nins menors de cinc anys varen ser vacunats contra la pòlio, la qual cosa representa un 98% de cobertura. A més, varen ser tractats més de 26.000 nins amb desnutrició aguda greu, amb una taxa de recuperació del 90%. Aquest mateix any, Unicef va donar suport a l’alliberament de 2.969 nins reclutats per forces i grups armats i va contribuir a establir 315 escoles temporals i amigues de la infància als campaments de desplaçats, arribant a més de 56.600 nins.