Filosofia per a tota la família

Del 18 al 23 de novembre, la Facultat de Filosofia programa gairebé una cinquantena d’activitats en el marc de la VI edició del Barcelona Pensa, un festival filosòfic que va engegar la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona l’any 2014 amb un objectiu clar: treure la filosofia de l’acadèmia i portar-la als carrers perquè tota la ciutadania hi tingui accés.

Com ja és habitual, el programa inclou activitats per a tots els públics i de diferents temàtiques, abordades des d’una perspectiva filosòfica, a càrrec de gairebé un centenar de ponents. Les activitats es fan en diferents espais de la universitat i de la ciutat de Barcelona durant tota una setmana.

L’amor, el futur, els videojocs i la memòria històrica són només alguns dels temes tractats en el programa d’enguany

L’amor, el futur, els videojocs i la memòria històrica són només alguns dels temes tractats en el programa d’enguany, que també inclourà presentacions de llibres i cafès filosòfics, així com dues conferències centrals: la primera, a càrrec de Riccardo Mazzeo, deixeble de Zygmunt Bauman, i la segona, impartida per Ana Carrasco-Conde, experta en temes com ara el mal, la por i la crueltat.

Els infants i joves també pensen

Des de la primera edició del Barcelona Pensa s’hi programen diverses activitats adreçades específicament a infants i joves.

En aquesta ocasió, el dijous 21, a les 9.30 h, diverses aules de la Facultat de Filosofia de la UB acolliran la 2a Jornada de Filosofia Lúdica i la 3a Trobada Interescolar de Filoescoles Un viatge filosòfic al jardí, de la mà del Grup IREF i Angélica Sátiro. Es tracta d’una activitat de diàleg entre infants i filòsofs sobre qüestions d’ètica i estètica ambiental, amb la presència dels infants de les filoescoles del Grup IREF, que han implementat el projecte El jardín de Juanita, i de la filòsofa Angélica Sátiro. L’activitat anirà acompanyada de l’exposició El jardín de Juanita, que consta de 37 pòsters que narren aquesta experiència ètico-estètica en vuit països.

Així mateix, el dissabte 23, de 10 a 14 h, el CCCB (aula 1) acollirà l’activitat Fer les paus amb la pau, que consistirà en la presentació de l’espectacle de titelles i música Pauuuuuu, a càrrec del col·lectiu CoCreatio. Es tracta d’una adaptació del conte filosòfic per a la infància ¿La paz se logra con las palabras?, d’Angélica Sátiro (Octaedro). Després de l’espectacle tindrà lloc un diàleg filosòfic amb el públic. Finalment es farà una performance estètica per tancar l’activitat.

El festival tampoc s'oblida dels joves i, amb el propòsit de crear un espai de debat participatiu i interactiu entre els estudiants de secundària i la filosofia, neix l’activitat Entrevista a una filòsofa. Ester Jordana, filòsofa de renom, respondrà les preguntes que diferents joves estudiants li facin sobre tot allò que els desperti l'interès i la curiositat filosòfica. Serà el dijous 21, a les 12 h, a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia.

Com ja és habitual, el dissabte 23, d’11 a 13 h, es farà el Pati Filosòfic al CCCB (aula 2). L’activitat consisteix en un diàleg filosòfic amb els assistents, en què sis joves exalumnes del professor Fèlix de Castro conversaran sobre la pau des d’una perspectiva filosòfica.