Escoles en risc a l'Afganistan

Els atacs contra les escoles es varen triplicar a l’Afganistan entre el 2017 i el 2018, passant de 68 a 192. Es tracta de la primera vegada que els atacs contra les escoles augmenten des del 2015.

“L’educació està sota el foc a l’Afganistan”, assegura Henrietta Fore, directora executiva d’Unicef. “Els atacs sense sentit contra les escoles, els assassinats, les lesions i el segrest de mestres i les amenaces contra l’educació, estan destruint les esperances i els somnis de tota una generació de nins”.

L’actual conflicte i la ràpida deterioració de la situació de la seguretat a tot el país varen dur al tancament de més de 1.000 escoles a final de l’any passat, la qual cosa va privar mig milió de nins del seu dret a l’educació.

Una de les raons que expliquen l’augment dels atacs contra les escoles és l’ús de les seves instal·lacions com a centres d’inscripció de votants i centres de votació per a les eleccions parlamentàries del 2018. Es calcula que 3,7 milions de nins de 7 i 17 anys –gairebé la meitat de tots els nins en edat escolar del país– no assisteixen a l’escola a l’Afganistan.

L’augment de la inseguretat, les altes taxes de pobresa i la persistent discriminació contra les nines varen conduir al fet que la taxa de nins sense escolaritzar augmentàs l’any passat per primera vegada des del 2002. Les nines representen el 60% dels infants que no reben educació.

Unicef col·labora amb el govern i altres aliats per oferir educació informal i accelerada basada en la comunitat. Això inclou impartir classes en edificis i llars comunitàries, la qual cosa contribueix a reduir el risc que corren els nins de camí a l’escola.

Amb motiu de la celebració a Palma de la tercera Conferència Internacional sobre Escoles Segures, Unicef fa una crida perquè es posi fi a tots els atacs contra les escoles i insta totes les parts en conflicte que protegeixin l’educació durant les lluites armades.