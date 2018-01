Combatre l'obesitat infantil

Nestlé i l'Hospital Sant Joan de Déu han signat un conveni de col·laboració per engegar un programa educacional anomenat Nutriplato, que pretén contribuir a prevenir l'obesitat infantil. El programa té com a objectiu millorar els hàbits alimentaris dels nens a través d'una pauta d'educació nutricional dirigida als pares, cuidadors i nens que inclou l'ús d'un 'plat didàctic' anomenat Nutriplato, com a eina de sensibilització, i una guia que recull propostes de menús així com recomanacions i consells nutricionals.

El programa Nutriplato mostra d'una manera gràfica i atractiva la proporció de verdures i hortalisses (50%); carn, peix, ous i/o llegums (25%); i cereals integrals i/o tubercles (25%) que s'han de consumir en cada ingesta. La guia que acompanya el plat, i que suposa una novetat respecte d'altres recursos ja existents, pretén orientar els pares sobre les quantitats que ha de prendre el nen en funció de l'edat i oferir idees pràctiques amb receptes variades. Aquests materials estan sent elaborats per Nestlé amb l'assessorament d'un equip de dietistes-nutricionistes del servei de Gastroenterología de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Nutriplato ofereix diverses eines per millorar els hàbits alimentaris dels nens

El Nutriplato, acompanyat de la guia, serà distribuït en una primera fase entre els pacients de la unitat de nutrició clínica i dietètica de l'Hospital Sant Joan de Déu amb la finalitat de dur a terme un projecte pilot que permeti avaluar si el seu ús comporta un canvi d'hàbits alimentaris que permeti prevenir l'obesitat i altres malalties associades. En una segona fase es distribuirà a tots els pacients de l'Hospital i s'estendrà a altres àmbits, com els centres d'atenció primària.

La voluntat del programa és arribar a 40.000 nens i a 10.000 professionals de nutrició infantil en una primera fase

El director general de Nestlé Espanya, Laurent Dereux, explica que aquesta iniciativa forma part del "nostre propòsit de millorar la qualitat de vida de les persones i contribuir a un futur més saludable per prevenir l'obesitat infantil". Per a Manel del Castillo, director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu, campanyes com Nutriplato "són imprescindibles per prevenir l'obesitat infantil i altres problemes de salut en els futurs adults".