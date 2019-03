Al·lèrgies i erupcions a la pell, afeccions de primavera

Arriba la primavera i amb el bon temps els virus com la grip i altres malalties relacionades amb el fred s’allunyen. Però no és moment d’abaixar la guardià, perquè es tracta de la pitjor època de l’any per als nens que pateixen al·lèrgies, i també apareixen una sèrie de malalties que es presenten amb més freqüència durant la primavera i que acostumen a ser les principals causes de les visites a urgències.

AL·LÈRGIES PRIMAVERALS

En aquesta època, els agents més freqüents que provoquen al·lèrgies són els pòl·lens, especialment de gramínies, olivera, xiprer i plataner. “Els nens que ja tenen diagnosticada una al·lèrgia han de reforçar el seguiment per part del seu pediatre o especialista en pneumologia pediàtrica”, explica la cap de pediatria i urgències pediàtriques de l’Hospital el Pilar, la Dra. Marta de Quixano. “D’altra banda, si el nen no té una al·lèrgia coneguda però té tos, dificultat per respirar, soroll al pit i/o impossibilitat de fer esport, hauria d’anar a urgències per evitar complicacions”. També es presenten amb més freqüència rinitis i conjuntivitis com a conseqüència de l’al·lèrgia o per altres factors com una infecció bacteriana o la presència d’un cos estrany a l’ull.

MALALTIES MÉS FREQÜENTS A LA PRIMAVERA

Existeixen algunes malalties exantemàtiques (que produeixen erupcions a la pell i febre) que, tot i que poden aparèixer durant tot l’any, quan es presenten amb més freqüència és durant els mesos de la primavera, i són causa de visita a les urgències pediàtriques. “Algunes d’aquestes malalties són la malaltia de boca-mà-peu (causada per un enterovirus), el megaloeritema (causada per parvovirus), o la varicel·la, que, tot i que ha disminuït gràcies a la vacuna, sol presentar-se a la primavera en nens no vacunats”.

Amb l’arribada del bon temps passem més estona al carrer i ho aprofitem per gaudir del temps lliure. “Als serveis d’urgències pediàtriques notem l’arribada del bon temps per l’augment de traumatismes en nens com a conseqüència de caigudes al parc, anant en patinet o bicicleta... Per això recomanem sempre seguir les normes de seguretat”, diu la Dra. Quixano.

ASTÈNIA PRIMAVERAL

A l’inici de la primavera hi ha nens que es queixen d’estar més cansats i tenen més son durant el dia. Normalment aquests canvis coincideixen amb el canvi d’horari. “Es tracta de l’astènia primaveral. No és cap malaltia ni requereix tractament, però sí que aconsellem mantenir la rutina habitual en les hores de son i seguir una alimentació saludable”, explica la doctora.

