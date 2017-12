Un Nadal per aprendre la vida

Si per als adults les vacances sempre són per desconnectar, per a les criatures, també. “Per desconnectar de la dinàmica escolar i conviure i educar en família”, opina l’educadora i sociòloga Alba Castellví. “És el moment ideal per aprendre amb els de casa el que no s’aprèn a escola, per passar temps agradable compartit amb les persones de la família, i també per descansar i reflexionar”, sosté Castellví.

Tampoc no és que calgui oblidar el que s’aprèn a l’escola, però sí que es pot fer i repassar amb altres dinàmiques. “Es poden fer càlculs sobre el que cal comprar per a casa; poden escriure cartes per als familiars o amics amb qui no tenen gaire contacte; també poden elaborar material artesanal per guarnir la casa per Nadal, i fins i tot assajar i interpretar una peça musical”, suggereix l’educadora.

I encara hi ha moltes altres possibilitats a l’hora de fer deures no lectius, és a dir, que ajudin a assentar els coneixements que s’aprenen a l’escola. “Una visita a una biblioteca amb la família i passar-se una estona llegint, per exemple, és una bona manera d’aconseguir objectius clarament pedagògics”, afirma el pedagog Xavier Ureta.

El pedagog també enumera altres activitats, com ara saber escollir bones pel·lícules, adequades a cada edat, sobre qüestions que els despertin interès per algun tema. Escoltar música és un altre recurs interessant: iniciar-los en el coneixement de Bach, Mozart, Beethoven, amb peces curtes, sense atabalar-los... O, també, dels Beatles, els Rolling Stones o d’altres estils musicals.

I encara una altra activitat, que “és altament pedagògica”, subratlla l’especialista, és donar-los responsabilitats que durant el període escolar no poden assumir, potser perquè no tenen tant de temps: anar a comprar, fer-se el llit, treure la pols de l’habitació, aprendre a plegar la roba...

El pedagog Enric Prats, de la Universitat de Barcelona, recomana que si es volen fer activitats que connectin amb els coneixements que s’adquireixen a l’escola “caldrà que les famílies sàpiguen què fan els fills a l’escola, perquè és així com podran oferir-los unes propostes que hi lliguin”. D’altra banda, els deures escolars sempre poden ser una bona opció quan “es tracta de fer-los per reforçar o millorar aprenentatges poc o gens assolits”. En canvi, “no tenen gaire sentit quan repeteixen les tasques que es fan a l’escola”. Sigui com sigui, amb dues setmanes de vacances l’organització del temps és la clau. I per aprofitar-lo bé, us suggerim algunes de les activitats de l’oferta de Nadal per fer en família.

Propostes per gaudir del Nadal en família

Els Pastorets, al Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú

El Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú ofereix, com molts altres teatres de Catalunya, una de les millors propostes familiars de les vacances de Nadal, els Pastorets, en què s’explica la història del naixement del Nen Jesús des de la mirada de dos rabadans, en Lluquet i en Rovelló.

Justament, ells dos protagonitzen, a Vilanova, algunes de les escenes que més entusiasmen els petits, i també els adults, com ara quan s’escapen de l’escenari, ells i els dimonis, i s’amaguen entre el públic. “El Rovelló és un dels personatges que més acostuma a agradar a la canalla, perquè sempre té gana i por, i perquè és el que és més trapella”, afirma Xavier López, membre de la junta directa del Círcol Catòlic, que hi fa el paper de Lluquet.

Però juntament amb els rabadans també hi ha els dimonis, que tant fan por com atrauen, i que també surten a l’escenari amb dimoniets, anomenats fogainers. “El fet que hi hagi fogainers, que són criatures, al costat dels personatges de l’infern ajuda els espectadors petits a no veure tant com un drama les escenes de l’infern”, sosté López.

A Catalunya hi ha molts teatres que representen els Pastorets, però la particularitat de Vilanova i la Geltrú és que segueixen el text de Josep Maria Folch i Torres però va farcit de particularitats úniques, tant en textos com en músiques. “Estan adaptats a la realitat de la ciutat”, diu Xavier López. D’aquí que hi hagi cançons que fan referència a l’actualitat del país, els anomenats “cuplets” de Madrona Pasqual o cançons com El camí, composta pel vilanoví i gastrònom Pere Tapias.

Per als més petits, els Pastorets de Vilanova són una oportunitat per accedir al teatre català, a una obra clàssica, “amb la qual aprendran vocabulari i maneres de fer que són clàssiques”, diu López. I en posa un exemple: “L’escena de l’avi que explica contes a la vora de la llar de foc la nit de Nadal és clàssica, però alhora molt pedagògica”, diu López.

Per a més informació:

WWW.CIRCOLCATOLIC.COM/CALENDARI.HTML

DIES DE REPRESENTACIÓ:

25, 26, 29, 30, 1, 6, 7 i 13.

DURADA: 3 HORES

DIES ESPECIALS: EL 6 DE GENER, QUAN ELS REIS D’ORIENT VISITEN EL TEATRE PER VENERAR EL NEN JESÚS. I TAMBÉ EL 13 DE GENER, EN QUÈ ES REPRESENTARÀ UNA EDICIÓ ESPECIAL.

‘Wonder’, la pel·lícula i en català

El longseller 'Wonder' va arribar a la gran pantalla l’1 de desembre. El llibre escrit per R.J. Palacio ha fet el salt al cinema amb actors tan coneguts com Julia Roberts, que protagonitza el paper de mare d’August Pullman, el nen que pateix una malaltia que l’ha obligat a passar per una vintena d’operacions que li han permès veure-hi, sentir-hi i respirar, però que li han deixat la cara deformada.

'Wonder' és un dels llibres de referència quan parlem de la lluita per la tolerància i el respecte a través d’una història de ficció que es basa en una malaltia real. La mateixa autora del llibre va afirmar a Barcelona que ella l’havia escrit com a teràpia personal, perquè ella mateixa s’havia sentit malament per com havia reaccionat com a mare després que els seus fills veiessin una criatura amb la malaltia que té el protagonista del llibre (i ara de la pel·lícula). “Em vaig sentir tan malament quan la mare del nen malalt va dir al seu fill de marxar, perquè els meus fills no el veiessin, que aquella nit vaig començar a escriure a raig”, va explicar fa un temps en una entrevista al Criatures.

Sigui com sigui, 'Wonder' té tots els ingredients per convertir-se en una gran pel·lícula familiar d’aquestes festes de Nadal. I amb l’afegit que pot veure’s traduïda al català.

Per a més informació:

HTTP://LLENGUA.GENCAT.CAT/CA/DETALLS/NOTICIA/VES-A-VEURE-WONDER-EN-CATALA-I-TINDRAS-PREMI

La Màgia del Nadal, a La Pedrera

La Pedrera, un dels edificis més emblemàtics d’Antoni Gaudí, ha preparat per al dijous 28 de desembre una tarda farcida d’activitats per a la canalla. Per començar, un espectacle musical, amb la companyia Artaban, que representarà 'La llegenda del quart Rei Mag', que imaginarà que va existir un quart rei d’Orient que no va arribar a temps al seu destí. Per continuar, per a aquells que els agradi la màgia, el mag Fèlix Brunet hi farà jocs de màgia visuals, en què farà participar el públic. I encara hi haurà espai per als tallers, com el de les decoracions nadalenques o també el de la construcció del fanalet de Reis guarnit amb motius de Gaudí, recuperant com a motius els badalots del terrat de la Pedrera.

Per a més informació:

WWW.LAPEDRERA.COM/CA/ACTIVITATS/FAMILIAR/LA-MAGIA-DEL-NADAL-A-LA-PEDRERA-2017

LA PEDRERA. BARCELONA

DIJOUS 28 DE DESEMBRE

A PARTIR DE LES 16 H

Museus de Girona, amb activitats personalitzades

La Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, formada per 29 instal·lacions museístiques, organitza des d’avui, dia 9 de desembre, fins al 7 de gener activitats variades per als visitants.

Una de les propostes serà buscar 4 estrelles de Nadal entre els 29 museus. Per fer-ho, els infants podran posar-se un antifaç de superheroi o de superheroïna i, quan la trobin, rebran un premi. A més, darrere de cada un dels antifaços hi ha un codi secret, que permet accedir també al sorteig d’una tauleta digital i a entrades anuals per visitar els museus durant tot l’any 2018.

A part d’aquesta activitat, cada una de les instal·lacions museístiques oferirà activitats personalitzades, com ara cuinar plats tradicionals de Nadal, fabricar joguines o bé construir fanalets de Reis.

Per a més informació:

HTTP://NADALALMUSEU.COM

Música, oficis i somnis a Barcelona



A la ciutat de Barcelona hi ha moltes cites obligades per Nadal quan parlem d’activitats per als infants. En destacarem dues. D’una banda, L’Auditori, que ha programat activitats tan originals com animar els infants a cantar cançons de Bob Marley o un repertori basat en l’imaginari Picasso.

I de l’altra, La Ciutat dels Somnis, que és el nom que rep a partir d’aquest any el clàssic Saló de la Infància, que s’adreça a criatures des dels 4 anys fins als 12. La novetat d’enguany és la descoberta dels oficis a través del joc.

Per a més informació:

LA CIUTAT DELS SOMNIS

AUDITORI