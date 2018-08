¿Ens rebran bé si hi anem amb criatures?

En turisme hi ha una guerra soterrada entre els llocs que limiten (o, diguem-ho sense embuts, prohibeixen) l’entrada a criatures i els que es promocionen com a amics de les famílies. Aquests últims són els family-friendly, i asseguren que el volum de mercat que es genera acollint progenitors i criatures és més alt que el que es fa acollint només adults.

Al CETT (Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia) de Barcelona, la professora d’hoteleria del grau de turisme Elisabeth Ferrer indica que els hotels treballen paraules clau (“hotels familiars”) perquè des dels motors de cerca com Google o Booking ja es localitzin ràpidament. “A Catalunya el turisme familiar és molt ben vist”, diu Ferrer. A part de valorar-lo positivament, també hi ha un argument de pes, l’econòmic. “Les famílies gasten més i, per tant, generen més volum de negoci”, afirma la professora del CETT.

Entre els fets que valoren les famílies hi ha les habitacions conjuntes. “A l’hotel Alimara, per exemple, vinculat amb el CETT, hi ha habitacions per a 4 o 5 persones, en què pares i fills poden dormir junts, però la suite té un espai ampli per separar el llit dels grans i els dels fills amb el lavabo compartit”, afegeix Elisabeth Ferrer.

A la població de Torrent (Baix Empordà), el director de Mas de Torrent, Xavier Rocas, assegura que “perdria mercat si fes de Mas de Torrent un only adults”. De fet, Rocas creu que acceptar criatures és assegurar un futur. “A més, sabem que si els cuidem bé, i les criatures estan contentes de l’estada, tornaran perquè podran demanar-ho als pares”, diu Rocas. I ho afirma perquè al director de Mas de Torrent pares i mares li han comentat que els fills han sigut els que han dit d’anar-hi. La piscina, exterior i interior, o les bicicletes que poden agafar per fer excursions per l’Empordà són alguns dels al·licients. Malgrat això, Xavier Rocas afirma que Mas de Torrent no es promociona com “un hotel de nens, perquè a la piscina no hi ha jocs aquàtics, ni tenim espais de joguines”.

Seguint aquest fil, a la carta del restaurant, per esmorzar, dinar i sopar, no hi ha un menú per a criatures. “Hi estic en contra, perquè des dels 2 anys els fills poden menjar el mateix que els pares”, diu Rocas. A part, també considera que és una manera d’educar el paladar i d’obrir finestres a noves propostes de plats que, a casa, no es fan “perquè anem a les receptes fàcils”, diu Rocas. Tot i això, els maîtres sempre consulten als pares si cal que preparin algun plat especial per a la canalla, i en aquest cas acostuma a ser carn o peix a la planxa o truites.

En contra dels menús infantils “A partir dels 2 anys, les criatures poden menjar igual que un adult sa i, per tant, no té sentit que hagin de menjar carn arrebossada, amb patates rosses i espaguetis amb salsa de tomàquet”, assegura la dietista nutricionista Martina Ferrer. Dit amb altres paraules, “els menús infantils no tenen sentit, perquè els infants han de menjar com un adult”. A més, l’oportunitat de conèixer nous plats fora de casa és com obrir noves finestres per al paladar, i és el que ofereixen els restaurants tant per als adults com per a les criatures.

Sobre els hotels i altres espais que no accepten criatures, el director de Mas de Torrent opina que “s’equivoquen”, perquè actualment tant el pare com la mare treballen, i quan estan de vacances el que volen és fer família i estar junts. I “també perquè el volum de negoci canvia en un cas i en un altre”.

UN TURISME A L’ALÇA

A Girona, Anna Payet, professora del grau superior de Turisme de l’Escola de Sant Narcís, assegura que el concepte turisme familiar va a l’alça actualment. “Les famílies volen compartir experiències amb els fills, i compartir el temps lliure junts, per això busquen establiments que tinguin espais per a uns i altres”.

Per a criatures (i per a pares intrèpids) El parc d’oci La Selva de l’Aventura, a Arbúcies, sembla extret d’un somni d’animació de tota criatura petita: circuit de llits elàstics a les capçades dels arbres. És el que la directora del parc d’oci, Karin van Veen, anomena “bosc elàstic”, amb una extensió de 800 metres quadrats, que inclou ponts i també tobogans. Es va inaugurar el març passat. Per a més informació: La Selva de l’Aventura.

De fet, justament “la clau dels hotels familiars és que tinguin activitats per a tots”, diu Payet. Així que si l’hotel té animació, parc infantil, piscina amb poca fondària amb monitors homologats i, alhora, hi ha piscina amb fondària, spa i espais de silenci, pares i fills hi estaran bé. “Hem de tenir en compte que els petits viatgers, els fills, seran els consumidors dels hotels en un futur”, opina la professora de l’Escola de Sant Narcís.

I encara hi ha un altre concepte que Anna Payet valora: “Els pares volen que els fills hi estiguin bé, s’hi diverteixin i estiguin ben atesos”. Si tot això ho aconsegueix l’hotel (o la casa rural), s’està assegurant que les famílies hi tornin. La professora també recorda l’experiència familiar que ella ha fet amb els seus fills a l’hora de viatjar amb ells pel món. “Hem anat a Kènia, Lapònia o Marràqueix a través de l’agència de viatges Travelkids, que adaptaven les excursions i els llocs per a les criatures”, recorda l’Anna. De fet, “fent-ho així no hem renunciat mai a viatjar”.

Hi ha poblacions ‘family-friendly’? Cambrils, Besalú, Barcelona i València són algunes de les ciutats family-friendly, segons la plataforma nord-americana experta en lloguer d’habitatges HomeAway. L’enquesta la van distribuir en categories de costa, rural i ciutat, i la van fer per internet a més de 1.000 famílies amb fills fins als 15 anys que viuen a Espanya. Segons els resultats de l’enquesta, els llocs guanyadors, en ordre descendent, van ser Conil de la Frontera (Cadis), Sant Sebastià (País Basc) i Jarandilla de la Vera (Càceres).

Per acabar, a Caldes de Malavella (Selva), l’Hotel Camiral va obrir portes amb l’objectiu d’integrar tots els tipus de turisme: familiar, parelles, grups, empreses. Els espais grans, amb jardí espaiós inclòs, permeten fins i tot que hi tinguin una sala de jocs, que anomenen club infantil Nico’s Club, amb monitors que dirigeixin les activitats amb les criatures. “També oferim la possibilitat que els menors de 16 anys juguin a golf juntament amb un adult, sense càrrec durant el mes d’agost”, explica David Salomon, director general de l’hotel.

I si el Camiral té un club infantil, hi ha altres allotjaments, com el Hilton Diagonal Mar Barcelona, que opten per atreure les famílies a partir de l’experiència basada en l’estrena de pel·lícules, com Els increïbles 2 (Disney Pixar), que projecten, a més de crear activitats al voltant del film. Ara bé, la gran atracció per a les famílies és que les criatures tenen l’allotjament gratuït amb àpats inclosos.