Quan cal fer la primera visita a l'oftalmòleg?

Segons dades de les consultes de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), els nens van per primera vegada a l'oftalmòleg, de mitjana, als 6 anys. "Molts pares esperen que els fills hagin entrat a primària per revisar-los la visió, malgrat que és aconsellable fer un control ja en període d'educació infantil per detectar possibles problemes de manera precoç", destaquen des del departament d'oftalmologia pediàtrica.

La Dra. Charlotte Wolley Dod, especialista de l’IMO, explica que la maduració del sistema visual es completa al voltant dels 8-10 anys. A aquesta edat el nen ja ha d'haver assolit el 100% de visió i el seu cervell perd la plasticitat i capacitat d'aprendre a veure-hi. Així doncs, "com més gran acudeixi a consulta, menys possibilitats i menys marge de temps tindrem per curar-lo".

A partir dels 3 anys

L'exploració ocular dels 3-4 anys resulta clau i, tot i això, només un 33% de les primeres visites pediàtriques de l'IMO (que inclouen fins als 14 anys) s'han fet a aquesta edat o abans. "Està molt estesa la idea que la visió no es pot revisar tan aviat perquè els nens no col·laboren", alerta el Dr. José Visa, que desmenteix aquest fals mite: "La graduació i l'alineament ocular es poden valorar des del naixement i hi ha testos de dibuixos que permeten mesurar de manera fiable l'agudesa visual dels més petits".

Als 3 anys és el moment en què s'ha de fer l'examen oftalmològic més important per diagnosticar aviat ambliopies (ull gandul) i estrabismes i, amb això, augmentar les possibilitats de curació d'aquestes dues principals causes de disminució visual en la infància, sovint associades a defectes refractius.

Relacions socials, lectura i concentració

A partir de la primera revisió, els controls rutinaris (mínim, anuals) són indispensables si tenim en compte que, com afirma la Dra. Ana Wert, "és estrany que els nens es queixin de no veure-hi bé, ja que sempre hi han vist així i s'adapten a la percepció que tenen". Per evitar que això pugui repercutir en la seva salut, a més del seu desenvolupament i acompliment acadèmic, els especialistes de l'Institut recomanen anar a la consulta i fer una "posada a punt" ocular amb motiu de l'arrencada del nou curs escolar.

Una visió adequada en la primera infància facilita que els nens siguin més autònoms i que adquireixin coordinació i equilibri

Una visió adequada en la primera infància facilita que els nens siguin més autònoms, adquireixin coordinació i equilibri, es relacionin amb els altres i millorin les seves habilitats comunicatives. Així mateix, permet establir unes bones bases visuals per a l'educació primària, etapa en què augmenta l'exigència i s'ha de prestar atenció especial als alumnes amb dificultats d'aprenentatge. Els oftalmòlegs pediàtrics de l'IMO conclouen que cal descartar problemes oculars que puguin estar darrere d'un baix rendiment. Aquests són alguns dels principals senyals de sospita: