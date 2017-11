Com es pot saber si una joguina és segura?

La joguina és el producte estrella de Nadal, però pot convertir-se en una preocupació per als pares que busquen garantir la seguretat dels seus fills. El 2016, el 34% de les alertes notificades a Espanya a través de la Xarxa d'Alerta Europea sobre productes no alimentaris van correspondre a joguines. L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició els va donar a conèixer perquè suposaven un risc greu a les persones.

Per ajudar en l'elecció de joguines segures, TÜV SÜD, empresa que verifica de manera imparcial si el producte compleix amb els requisits essencials de la Directiva de Seguretat de Joguines de la Unió Europea, detalla els punts clau a l'hora de triar una joguina.

Consells per triar joguines segures per Nadal

Per tant, en què us heu de fixar quan compreu una joguina? En primer lloc, l'etiquetatge aporta molta informació. Ha de comptar amb el marcat CE, és necessari seguir sempre la recomanació d'edat d'ús indicada i cal revisar si existeix algun risc inherent advertit pel fabricant.



En segon lloc, cal comprovar que no tingui parts tallants o punxants i si té parts que sobresurten, cal comprovar que no resultin perilloses. Així mateix, cal tenir en compte que si la joguina és de petita grandària o conté peces petites existeix la possibilitat que el nen mossegui o arrenqui amb les dents peces petites del producte que podrien ocasionar una obstrucció de les vies respiratòries.



D'altra banda, la joguina hauria de deixar passar l'aire i no tapar la boca ni el nas del nen, situació que podria ocasionar l'obstrucció de les vies respiratòries internes. A més, comproveu si existeix un espai buit entre les peces de la joguina pogués causar que se'ls enganxin els dits, el braç, el coll, el cap, el tronc o la roba.

Un altre element en el qual fixar-se són les superfícies relliscoses, que puguin produir relliscades o caigudes. Si la joguina és inestable o té poca resistència mecànica pot ocasionar caigudes, copejar el nen o caure a sobre a algú.



Comprovar si la joguina compta amb parts giratòries que puguin causar que la roba, els cabells o un membre d'una persona hi quedi atrapat, cosa que provocaria un efecte d'aspiració. Així mateix, està bé veure si la joguina obliga la criatura a adoptar postures perjudicials, a fer algun sobreesforç o si és inadequada anatòmicament, cosa que podria ocasionar esquinços o dificultar-ne la manipulació.





Si la joguina és elèctrica, cal revisar els voltatges per evitar descàrregues elèctriques i possibles electrocucions en tocar un element conductor d'alt voltatge. Així mateix, cal evitar que es produeixin sobreescalfaments que puguin causar cremades en tocar la joguina o bé que la joguina emeti vapor, etc.



La joguina no hauria de cremar de manera descontrolada en el cas que estigui en contacte amb una flama. De vegades no és possible evitar una certa propagació de la flama, però si aquesta és controlada donarà temps a reaccionar. A més, cal comprovar si compta amb superfícies que puguin escalfar-se per evitar que els nens la toquin i es puguin cremar.



Cal prestar especial atenció al símbol i advertiments que indiquen que una joguina no és apta per a nens de menys de 3 anys. La joguina a aquestes edats ha de compondre's de grans peces per evitar el risc d'asfíxia. Per això, si teniu criatures de diferent edat, no deixeu que els més petits juguin amb les joguines dels grans.



Algunes joguines com patinets, patins o bicicletes requereixen l'ús d'una protecció extraadequada. Així mateix, és convenient eliminar tots els embalatges una vegada oberta la joguina, perquè poden suposar un risc d'asfíxia. També es recomana comprovar regularment l'estat de les joguines i retirar-les si es troben en males condicions.

Seguir les recomanacions d'edat d'ús, confirmar que compta amb el distintiu CE i jugar amb ells és fonamental per garantir la seguretat de la canalla





A més d'aquestes recomanacions, la supervisió dels nens mentre juguen així com jugar amb ells són factors primordials per garantir la seva seguretat. Si pot ser, les joguines s'haurien de comprar en botigues especialitzades, online o físiques, però que transmetin confiança. Finalment, és important llegir, seguir detalladament i conservar les instruccions; no solen ser extenses i, en alguns casos, contenen informació de manteniment per assegurar l'òptim funcionament i la seguretat d'ús.

Què cal fer si es detecta una joguina que no és segura?

La joguina és un dels productes més normalitzats a Europa, que té com a objectiu assegurar-ne la conformitat i seguretat. De tota manera, si es detecta una joguina defectuosa cal avisar el fabricant o la botiga on s'ha comprat.



Si es detecta una no conformitat greu, el producte es retira immediatament de la venda i es genera una alerta a escala europea perquè els països de la UE procedeixin de la mateixa manera i es retiri com més aviat millor dels punts de venda.