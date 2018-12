“Que s’espavilin i treballin fora de casa”

Treballo a casa, hi tinc el despatx i part del magatzem, per tant, Tresxics forma part de la família. Esporàdicament, quan són per casa i veuen que estic fent alguna feina que troben divertida, els fills m’ajuden una estona. A més, si tenen un objectiu i els falten recursos econòmics els ofereixo la possibilitat d’ajudar-me.

¿És bona idea que els fills s’incorporin a la feina dels pares?

Depèn de molts factors. Jo els animo a estudiar el que els agradi. La vida és molt llarga i has de passar-t’ho bé, tant estudiant com treballant.

¿Treballant plegats podem educar-los millor en algun sentit?

Educar-los ja ho hem d’haver fet. Ara toca acompanyar-los, orientar-los i, sobretot, seguir donant-los exemple. Personalment preferiré que s’espavilin, que estudiïn, viatgin i treballin fora de casa.

Explica’m una experiència concreta.

A l’estiu vaig comentar a la gran si volia treballar a Tresxics de manera formal i em va contestar que hi havia massa confiança i que creia que no s’ho prendria prou seriosament. Es va buscar una feina fora. Crec que ha sigut el millor que ha pogut fer.

¿Creus que sovint aprens més dels germans que dels pares?

Sí. La petita hi ha temes que els consulta abans als germans que als pares. Sovint veiem que estan parlant entre ells i que els pares som totalment prescindibles.

A casa, ¿procureu prendre decisions entre tots?

Cada vegada més. Ara ja comencen a ser grans i poden ser conseqüents amb tot el que es decideix en consens. Una altra cosa és el punt de vista de cadascú respecte de si l’altre compleix o no amb el que s’ha pactat. Per exemple, endreçar la taula i la cuina els tres dies que ells dinen sols. Ens trobàvem que, l’un per l’altre, no quedava mai tot ben endreçat. Així que van pactar que cada dia ho faria un d’ells.

Quines frases et repeteixes a tu mateixa?

Soc de les que comencen una cosa i abans no l’han acabat en troben una altra i encara n’apareix una tercera i una quarta... Llavors és el moment de prioritzar. M’ho repeteixo sovint tant a nivell personal com professional. Prioritzar i organitzar és important quan treballes pel teu compte i a casa.

Quines frases repeteixes als fills?

El que puguis fer ara no ho deixis per després. Deixa les coses com t’agradaria trobar-les.

I quina et deien els pares?

Aquesta que t’acabo de dir i tal faràs, tal trobaràs.

Què et costa, com a mare?

Veure que poden prendre decisions que crec que potser seran equivocades.

¿Et dol descobrir que els fills tenen més en compte l’opinió dels amics que la teva?

Ho trobo totalment natural. Recordo perfectament aquesta etapa de la meva vida. Ara la tinc molt present. I si tenen problemes amb els amics els recomano que facin autocrítica i que es posin al lloc de l’altre.

En què no te n’has sortit?

És difícil mantenir l’ordre a les habitacions.