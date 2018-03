Per entendre’ns millor

En el camp de l’educació i la salut és habitual l’ús de sigles i conceptes específics, ja sigui per redactar informes, especificar ajudes i suports, diferenciar la naturalesa de les dificultats, etc. Com a pares, i, per tant, destinataris de la informació dels nostres fills, sovint podem trobar-nos termes que resulten difícils d’entendre. Per això, l’article d’avui pretén servir com a glossari dels mots més comuns que ens podem trobar al llarg de l’etapa escolar dels nostres infants.

Serveis educatius de la Conselleria d’Educació i Universitat:

SAD: Servei d’Atenció a la Diversitat

EAP: Equip d’Atenció Primerenca (atenen els infants de 0 a 6 anys)

EOEP: Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (atenció durant l’etapa escolar)

Equips específics d’atenció a la diversitat:

EOEP EADISOC: Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació

EAC: Equip d’Alteració del Comportament

Equip DSV: Equip d’atenció a l’alumnat amb NEE associades a Discapacitat Sensorial Visual

Alumnat:

NEE: Necessitats Educatives Especials (alumnes que requereixen, per un període de la seva escolarització o al llarg de tota l’escolarització, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitats o trastorns greus de conducta)

NESE: Necessitats Específiques de Suport Educatiu (alumnes que requereixen una atenció educativa diferent a l’ordinària perquè són NEE).

Les NESE poden estar associades a:

NEE: Necessitats Educatives Especials

RM: Retard Maduratiu, només es pot aplicar a l’etapa d’educació infantil



DP: Discapacitat Psíquica



DS: Discapacitat Sensorial



DSA: Discapacitat Sensorial Auditiva





DSV: Discapacitat Sensorial Visual



DM: Discapacitat Motora



TGD: Trastorn Generalitzat del Desenvolupament



TEG: Trastorn Emocional Greu



TGC: Trastorn Greu de Conducta

DEA: Dificultats Específiques d’Aprenentatge

TGL: Trastorn Greu del Llenguatge oral



TDA/H: Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat



TA: Trastorn d'Aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, disortografia, disgrafia)

AC: Altes Capacitats Intel·lectuals

IT: Incorporació Tardana al sistema educatiu espanyol

CPHE (Condició Personal i Història Escolar): Alumnat amb un desfasament curricular de dos o més cursos per condicions personals greus de salut, o derivades dels factors socials, econòmics, culturals, geogràfics i ètnics

Respostes educatives d’Atenció a la Diversitat:

Mesures generals de suport

Mesures ordinàries de suport

RE (Reforç Educatiu): Distintes mesures ordinàries aplicades generalment dins l’aula ordinària que pretenen ajudar a adquirir aquells continguts o aprenentatges on l’alumne o alumnes presenten més dificultats aportant activitats complementàries o metodologies diferents



AC (Adaptació Curricular): Són aplicables a totes les etapes i ensenyaments i es podran dur a terme tant en les tasques i activitats d’aprenentatge com en les activitats i instruments d’avaluació de les diferents àrees, matèries, mòduls o àmbits



Adaptacions curriculars no significatives: Són les modificacions dels elements del currículum que no afecten el grau de consecució dels objectius generals ni de les competències bàsiques





Adaptacions d’accés al currículum: Són les modificacions que faciliten i possibiliten el desenvolupament curricular i que es refereixen als elements organitzatius, als recursos de tot tipus i a l’optimització d’aquests recursos

Mesures específiques de suport

ACS (Adaptació Curricular Significativa): Mesures que s’aparten de manera substancial dels elements del currículum i afecten el grau de consecució dels objectius establerts per cada etapa i de les competències bàsiques. Es prenen aquestes mesures després de l’ avaluació psicopedagògica dels serveis d’orientació

Aquestes mesures de suport seran proposades i duites a terme pels professionals del centre escolar i seran revisades i ajustades periòdicament si escau.

En cas d’ACS, les famílies o tutors legals han d’estar informats de l’abast d’aquesta mesura.

Professionals específics:

EOE: Equip d’Orientació Educativa

AL: Mestre d’Audició i Llenguatge

PT: Pedagogia Terapèutica

ATE: Auxiliar Tècnic Educatiu

Recomanacions http://weib.caib.es/ En aquesta pàgina trobareu informació i orientació sobre l’activitat de les distintes direccions generals que formen la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears: ajudes i subvencions, llicències, beques, programes, plans, etc.

*La informació d’aquest article ha estat extreta del portal del Servei d’Atenció a la Diversitat del CAIB

Aina Moratinos i Mariona Herrera són logopedes de Creix