A l'estiu, casals o colònies?

Totes dues opcions aporten valors, autonomia, relacions socials i molts aprenentatges significatius, útils per transitar, sense pors, per la vida, tant de petits com quan es facin adults. Escollir si portar el fill a un casal o a unes colònies d’estiu pot ser una opció senzilla si es tenen en compte diferents criteris. Segons els experts consultats, val la pena observar l’edat de la criatura, els seus gustos i aficions, escoltar amb atenció les seves necessitats, valorar l’oferta d’activitats i, al mateix temps, l’economia i la logística familiars. Casal o colònies? Colònies o casal? No tenen perquè ser excloents. Fins i tot alguns esplais i entitats ofereixen una suma de totes dues modalitats: primer casal i després colònies, o a la inversa.

Josep Maria Valls, portaveu de la Fundació Catalana de l’Esplai, Fundesplai, detalla que “una guia útil per orientar els pares són els grups d’edat, entre l’escola bressol -ja hi ha casals- i els 18 anys”. “Normalment, de P3 fins a P5 o 1r s’escull casal. De 2n a 6è, molts combinen les dues opcions: al juliol hi ha esplais que ofereixen tres setmanes de casal i l’última setmana de colònies. Els infants ja han adquirit rutines, treballen en equip, s’han conegut entre ells i amb els monitors, però gaudeixen de la proximitat de casa. Les colònies són com la festa final, on guanyen molta autonomia, aprenen de la convivència, estan en contacte amb la natura i descobreixen nous espais”, resumeix Valls.

És molt important conèixer molt bé el fill i escoltar-lo atentament

Els més aventurers o més entrenats en els caus o esplais també opten pels campaments, un pas més de connexió amb el medi ambient, que aporta molts recursos personals. “I els més grans també poden optar per les colònies temàtiques (esportives, d’idiomes, tecnològiques...) o pels camps de treball, aquí o a l’estranger, amb l’afegit dels idiomes”.

Valls remarca que és molt important “conèixer molt bé el fill i escoltar-lo atentament”. “Mai s’ha d’obligar un nen a fer unes colònies, se l’ha d’entrenar primer, i si passa per un casal abans, millor. Però realment valen la pena: adquireixen valors i aprenen moltes tasques que, habitualment, no fan a casa. I els monitors són experts en dinamitzar el grup i treure el millor de cada nen”.

POTENCIAR LES HABILITATS SOCIALS

Amalia Gordóvil, professora col·laboradora dels estudis de psicologia i ciències de l’educació de la UOC i doctora en psicologia, apunta que no hi ha una opció millor que l’altra, però que a l’hora de triar “s’ha de ser conseqüent amb el missatge que es vol transmetre a l’infant”. Entre que es quedi a casa o que vagi a un casal amb més nens, l’infant potenciarà les habilitats socials en aquest espai. “Tindrà més oportunitats de desenvolupar habilitats de socialització, de compartir, de posar-se al lloc de l’altre, de generar empatia, de posar-se límits...” Si es vol que l’infant guanyi autonomia en la cura de si mateix i en la gestió de les emocions, les colònies es consideren una opció molt bona. A més, els dies que els nens seran fora de casa els serviran per “enfortir vincles amb companys de la seva edat”, detalla Gordóvil. Quan la criatura és en un context diferent i més relaxat, com el d’unes colònies, “mostra altres facetes de la seva manera de ser”, igual com descobreix aspectes nous dels companys. Així enforteix les relacions amb els amics, gràcies sobretot a les nombroses activitats d’equip que comparteixen. De fet, molts pares tenen la sensació que el fill se’ls ha fet gran en tornar de colònies, comenta aquesta experta.

Per al director del grau d’educació social de la UOC, Segundo Moyano, el més important és que “el nen es diverteixi”, ja que està de vacances escolars. Moyano és crític amb els casals i les colònies dedicats a aprenentatges molt específics. “El nen ha de jugar, parlar amb altres nens, viure aventures, saltar-se una mica les normes... No té sentit anar a un casal o a unes colònies on farà el mateix que durant el curs escolar”.

VINCLE EMOCIONAL

Paidos és una entitat sense ànim de lucre de Sant Cugat del Vallès que fa 20 anys que desenvolupa projectes educatius. El director, José González, detalla que tot l’equip entén el lleure “com a forma lúdica i, sobretot, com a espai d’educació i formació en diferents especialitats i valors personals”. “El fet que els vincles entre els infants es donin en un entorn més vivencial fa que les emocions juguin un paper més rellevant en el lleure que en altres contextos”, explica. A Paidos ofereixen dues modalitats que combinen casal+colònia, molt pensades per a les necessitats i les edats dels infants. “Per a P5 i 1r, dilluns i dimarts oferim casal, i de dimecres a divendres, colònies. I per als més grans, a la inversa, de dilluns a dimecres, colònies, i dijous i divendres, casal”. González veu fonamental que “l’infant, sobretot si és petit, vagi a les colònies acompanyat d’alguns amics”. I destaca la prioritat de Paidos: “L’equip educatiu ha de ser molt coneixedor de les necessitats i la manera de funcionar de les edats que atens perquè l’experiència sigui exitosa. Les colònies són un espai ideal per reforçar l’autoestima, per descobrir que pots fer coses noves. Ampliem els límits físics, se’ls deixa més lliures i per als nens és tota una descoberta”, conclou. La canalla s’endú una motxilla plena de tresors emocionals.