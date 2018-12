Una de cada deu famílies espanyoles té previst regalar un animal de companyia aquest Nadal. Així ho indica una enquesta elaborada per Fundació Affinity, que un any més fa un toc d'alerta sobre la necessitat de reflexionar abans de prendre la decisió d'incorporar un gos o un gat en l'entorn familiar.



En el seu compromís per garantir el benestar dels animals i reduir els abandonaments, la Fundació Affinity alerta que encara hi ha molt camí per recórrer en el foment de la tinença responsable. I és que en aquestes dates tornaran a regalar-se milers de gossos i gats al nostre país i gairebé el 60% seran en forma de regals de Nadal que els pares fan als seus fills.

Isabel Buil, directora de Fundació Affinity, assenyala: "Hem d'insistir en el missatge que un animal no és una joguina ni un regal. La decisió de tenir o no un animal de companyia l'han de meditar molt bé tots els integrants de la família, i ser-ne conscients i responsables".

60% Gairebé el 60% d'animals de companyia que es regalaran aquestes festes seran per a infants





L'enquesta de Fundació Affinity revela que el 40% de les persones que rebran un animal de companyia com a regal ho han demanat prèviament als seus pares i/o familiars. Per contra, el 60% es regalaran per iniciativa pròpia, sense que la persona que rep l'animal en forma de regal ho hagi demanat, una cosa que segons la Fundació Affinity comporta riscos.

La majoria dels nens demana un animal de companyia

Segons les dades de Fundació Affinity, més del 80% dels nens han demanat alguna vegada un animal de companyia, ja sigui per Nadal o en algun altre moment. El gos continua sent l'animal més demanat pels nens (84%), seguit pel gat (31%) i altres (11%), com el hàmster, el periquito o la tortuga.

"No és estrany que els més petits demanin un animal de companyia en la seva llista de regals. El més important és que els adults els fem entendre que els animals no són joguines, i que mai s'han d'introduir en la família sense haver reflexionat què comporta i quines responsabilitats tindrem a partir d'ara", apunta Isabel Buil.





Aquestes dades venen també avalades per la II Anàlisi Científica de Fundació Affinity, segons la qual els nens solen demanar animals com a regals nadalencs perquè per a un de cada dos nens l'animal representa, després dels seus pares, la principal font de suport emocional en situacions de por i tristesa.

Tot i això, és molt important recordar que, segons dades de l'Estudi de l'Abandonament de la Fundació, el 2017 es van abandonar més de 138.000 gossos i gats a Espanya. La pèrdua d'interès per l'animal, el seu comportament o la falta de temps i espai suposen les causes de gairebé el 30% dels abandonaments que es produeixen cada any. Per aquest motiu, des de la Fundació volen conscienciar la població sobre la importància de prendre aquesta decisió de manera conscient, meditada i responsable.