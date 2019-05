Cinc certeses científiques sobre criança

“Vaig créixer amb frases com «No ploris, que els homes no ho fan»”, explica el biòleg, doctor en medicina molecular i psicòleg Julio Rodríguez, que considera que són sentències que socialment estan molt arrelades, que han passat de generació a generació, però que no es basen en cap principi científic. “Tot el contrari, han fet molt mal a la societat”, assegura Rodríguez, que acaba de publicar el llibre 'Lo que dice la ciencia sobre educación y crianza' (Plataforma Editorial).

Concretament, la frase “Els homes no ploren” està associada “a la repressió, perquè les criatures no expressin els seus sentiments, quan justament ho han de fer, els han de comunicar”, diu Rodríguez. “La societat heteropatriarcal les ha difós perquè l’home sempre ha de ser el fort i el dur, també emocionalment”, i, en canvi, això “acaba tenint unes conseqüències nefastes educativament, tant el fet de dir-ho com que les criatures ho adquireixin com a norma”, afegeix l’autor.

Com a pare de dues criatures, el Paulo (6 anys) i la Sofía (4 anys), Julio Rodríguez (a la foto, amb els seus fills), diu que, a l’hora d’educar, el més fàcil és dir i pensar les frases que socialment s’han difós. En canvi, el més difícil és raonar, parlar amb les criatures. “Esclar que com a pares tots tenim conflictes amb els fills perquè no volen banyar-se, perquè no volen deixar de jugar, pel motiu que sigui, però només el diàleg, el fet de parlar-hi i de fer-los entendre que pensem que no poden continuar i que toca un altre tema és el camí difícil”, diu Rodríguez. “Si els peguem, els castiguem, haurem pres el camí fàcil, el de l’autoritat, el d’imposar normes perquè manem”, afirma.

Per tot això, Julio Rodríguez va pensar de publicar el llibre, perquè com a investigador i com a pare volia explicar-se i difondre el que la ciència ha revelat en contra de tants mites socials. El model pel qual aposta és el que anomena “mètode cognitiu-emocional”, i es basa, entre molts altres principis, en posar la criatura al centre per entendre-la. “Els pares han de deixar d’educar de manera adultocèntrica, perquè hem de veure el món amb els ulls dels fills”, escriu en el seu llibre. A la pràctica, vol dir, per exemple, que quan els nens estan tristos, enfadats o frustrats “els pares hi han de raonar acostant-se fins a la seva alçada, mirar-los als ulls i parlar amb ells amb un to neutre, malgrat que per dintre vulguin esclatar”, diu Rodríguez.

La teoria, doncs, aposta per trencar la barrera de l’alçada i el que suposa el seu significat: imposició, força i superioritat. “La barrera es dissoldrà i s’establirà una conversa entre dos iguals parlant de tu a tu”, sosté el biòleg. De fet, la pedagoga Maria Jesús Comellas, col·laboradora del Criatures, també ha defensat i argumentat copiosament el model d’educació de comprendre la criatura i l’ha difós al llibre 'T’escolto. T’entenc. T’estimo... I per això, t’educaré sense sentir-me culpable' (Columna edicions).

FER CAURE FALSOS MITES

Julio Rodríguez també desmunta altres falsos mites, rebuts per herència social, i justifica per què cal fer-ho d’una altra manera. Us en resumim 5.