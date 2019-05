La tecnologia és clau en el procés d’aprenentatge

Els experts que han participat en el congrés ITworldEdu, celebrat la setmana passada, han coincidit a destacar el paper protagonista de la tecnologia en el procés d'aprenentatge i la importància d'aprofitar la informació obtinguda mitjançant aquest recurs per impactar en els resultats dels estudiants.

En l'àmbit de l'educació, “cada detall importa enormement i junts sumen un impacte substancial”, va afirmar el professor i director de la Càtedra Felipe Segovia d'Innovació per a l'aprenentatge a la Universitat Camilo José Cela i CEO de Heppell.net, Stephen Heppell. A la seva conferència, que va clausurar l'onzena edició de l'ITworldEdu, Heppell va abordar projectes diversos que, arreu del món, estan explorant maneres d'impactar en les diferents variables que incideixen en el procés d'aprenentatge i en els resultats.

Segons va explicar Heppell, variables com la temperatura a l'aula, els nivells de CO2 o el tipus de llum, així com el moviment, la connectivitat o el so, són alguns dels elements, d'entre uns 200, que s'han de tenir en compte per al benestar dels estudiants en el seu procés d'aprenentatge. “Sembla un procés complex, però cap d'aquestes variables en si és difícil”, ha afirmat. En relació al paper que han de tenir els estudiants en el procés d'aprenentatge, Heppell creu necessari que els alumnes “siguin investigadors, que explorin altres aprenentatges a tot el món, que es vinculin amb altres escoles i institucions i que comprovin quins nous elements podrien funcionar”.

El congrés ha volgut ser un punt de trobada entre tots els actors de l'ecosistema educatiu

L'objectiu del congrés, que va organitzar el Clúster Edutech, era “ser un punt de trobada entre tots els actors de l'ecosistema educatiu”, que són “molts i molt diversos”, com la indústria, les escoles, els directors, els professors i les administracions públiques, va subratllar el director de l’ITworldEdu, Carles Suero, que va insistir: “Millorarem l'educació si som capaços de connectar-los a tots ells”.

El futur de l’educació en clau tecnològica

En la segona jornada del congrés també es va celebrar el debat 'The future of education', en què van participar el fundador i CEO de l'empresa Moodle, Martin Dougiamas; el director de Google for Education per al sud d'Europa, el Pròxim Orient i el nord d'Àfrica, Marc Sanz, i l'especialista en solucions educatives de Microsoft (Modern Workplace), Ovi Barceló. Barceló va destacar l'important paper de les dades en l'educació del futur, atès que “permeten ser proactius i reactius per millorar l'educació i ens poden servir per personalitzar-la”.

En aquesta línia, el representant de Google va coincidir en la importància de fer un ús ètic de les dades obtingudes i va defensar un futur de l'educació que considera que passarà per “un procés de col·laboració i d'intercanvi de coneixement i sinergies”. El fundador de Moodle, per la seva banda, va afirmar que “la tecnologia ha de ser una cosa que les persones puguin modificar, controlar i fer-se seva”, i va defensar la importància del codi obert, que "permet fer créixer el futur".