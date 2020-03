Tocats pel piano

A l’Escola Concepcionistes de Barcelona hi han instal·lat un piano de cua durant una setmana. Avui els alumnes de 4t de primària (9-10 anys) el podran tocar per primera vegada al costat de Marta Muñoz, pianista i professora de música del centre. Les cares a l’entrar a la sala mostren sorpresa, curiositat i cert respecte. L’instrument és molt gros i de color negre, un piano “que només toca la gent gran i professional”, diu algun d’ells. Però la Marta els descobreix l’instrument asseient-los un per un al seu costat i acompanyant-los en el que els sorgeixi, improvisant i sense cap indicació prèvia. Acabada l’experiència, n’hi ha molts que volen repetir. “Notes que alguna cosa se’ls ha despertat. Comencen cohibits i després no volen marxar. Hi ha infants que, sense haver tocat mai abans un piano, segueixen el ritme i marquen les pauses per simple intuïció. Fem grans descobriments”, explica Muñoz.

L’Escola Concepcionistes és una de les dotze del districte d’Horta-Guinardó de Barcelona que participa en el projecte Piano als patis. Un programa que aquest curs arriba a la quarta edició i que forma part de l’OFF Concurs Maria Canals, el programa educatiu, divulgatiu i social del Concurs Maria Canals en col·laboració amb l’Obra Social La Caixa en el marc de la línia d’actuació El Maria Canals Educa.

La iniciativa consisteix en proveir escoles de primària d’un piano de cua durant una setmana i oferir sessions d’iniciació per incentivar la creativitat entre els alumnes

La iniciativa consisteix en proveir escoles de primària d’un piano de cua durant una setmana i oferir sessions d’iniciació per incentivar la creativitat entre els alumnes de P3 fins a 6è. D’aquesta manera s’estimula la curiositat per l’instrument i la música en general i es col·labora a trencar l’estereotip que el piano -i més el de cua-és elitista. “Posem a disposició pianos de cua per trencar certes barreres socials i mentals generades al voltant de la inaccessibilitat d’aquest instrument. La música està a l’abast de tothom i aquí preval la idea de la pràctica musical com a hobby i com a creixement personal”, apunta Jordi Vivancos, director del Concurs Maria Canals.

Com ell mateix explica, aquesta era la voluntat de Maria Canals, que l’any 1948 va crear Ars Nova, una escola de música que de seguida es va convertir en un referent i a partir de la qual va sorgir el Concurs de Piano Maria Canals, creat el juliol del 1954: “Maria Canals va deixar de fer concerts de molt jove per impulsar la seva vocació pedagògica. Ella mateixa formava part del tribunal de tots els exàmens i audicions dels nens i nenes que estudiaven a Ars Nova”, afegeix Vivancos.

4.200 ALUMNES I 173 SESSIONS

L’activitat Piano als patis va del 10 de febrer fins a finals de curs. Un total de 4.200 alumnes podran rebre 173 sessions d’iniciació al piano impartides per experts pedagogs que han desenvolupat en els infants l’interès que s’amaga rere les tecles blanques i negres i la voluntat d’experimentar amb un instrument tan complet com el piano. “7-8 anys és una bona edat per començar a tocar el piano sempre que a casa hi hagi suport dels pares i una constància pel que fa als assajos”, explica Marta Muñoz. “Cal que els dits de la mà de l’infant tinguin prou resistència i pes per poder fer baixar les tecles i, alhora, que ja puguin tocar amb els cinc dits i no amb un de sol, com fan els més petits”, explica la pianista.

A banda de l’Escola Concepcionistes, el piano de cua també s’instal·larà a l’escola Baloo, l’Escola Italiana, l’Escola Torrent d’en Melis, l’Escola El Carmel, les Coves d’en Cimany, l’Escola Pit-Roig, l’Escola Mare Nostrum, l’Escola de les Aigües, l’Escola Arc Iris, l’Escola Els Pins i finalment l’Escola Poble-sec. La voluntat és que cada any un districte de Barcelona aculli el projecte. De moment ja ho han fet Nou Barris, Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi i Sants-Montjuïc.

EL MARIA CANALS EDUCA

El projecte Piano als patis forma part de l’OFF Concurs Maria Canals, que aquest curs 2019/20 arribarà a la seva onzena edició i que s’ha convertit en un programa estratègic de l’Associació Maria Canals Barcelona que inclou totes les iniciatives que van més enllà del prestigiat concurs que té lloc cada any al mes de març. Desenvolupa una tasca social molt destacada i promou la pràctica amateur en l’educació reglada i no reglada.

Aquesta temporada l’OFF Concurs Maria Canals tindrà 800 activitats i la complicitat de més de 100 entitats públiques i privades. Això suposa que 330.000 persones podran gaudir de més de 150 pianos que se situaran al carrer, i 6.400 estudiants de música i d’ensenyament general participaran en el programa. I és que l’OFF Concurs inclou diversos programes: el Maria Canals porta cua, el Tu hi toques?, el projecte social Em toca! i el Maria Canals educa.