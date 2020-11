El paper dels mentors socials

Al mes de juliol el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va presentar el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives 2020-21 per fer front a les desigualtats que viuen els centres educatius, després d’un curs en què molts nois i noies han vist estroncada la seva trajectòria com a conseqüència del confinament domiciliari. Aquest pla busca pal·liar les desigualtats creixents en el sector educatiu, incidint en aquells centres d’elevada complexitat, per no deixar cap jove enrere en aquests temps de gran incertesa.

El pla presenta fins a 19 mesures, entre les quals hi ha la mentoria social, adreçades a reduir les barreres econòmiques als centres, a fer acompanyament, motivació i suport a l’alumnat, a fer acompanyament a les famílies i a l’acció educativa comunitària. Dins d’aquest programa, la Coordinadora de Mentoria Social, entitat de referència a nivell estatal, s’ha encarregat de dotar de contingut la mesura sobre mentoria i construir una proposta per als centres públics de secundària.

Fins a 300 alumnes d’instituts públics catalans d’elevada complexitat podrien beneficiar-se del suport d’una persona mentora durant el curs escolar

Per facilitar aquest recurs als instituts, s’ha implicat quatre entitats membres de la Coordinadora que en l’actualitat ja duen a terme projectes de mentoria en centres educatius catalans: AFEV i Servei Solidari a la província de Barcelona, Associació Quilòmetre Zero a la de Tarragona i Universitat de Girona a la de Girona. La intervenció requereix coordinació i contacte entre les entitats de la Coordinadora de Mentoria Social –que s’ocuparan de la selecció, formació i seguiment de les persones mentores– i els centres educatius –que seran els responsables de seleccionar els estudiants mentorats i fer-ne el seguiment per valorar els efectes del projecte–. Es calcula que en el total del territori català es podria donar servei a 300 joves.

En voleu saber més? Els IES interessats en el projecte poden contactar amb Mentoriasocial.org. Més info del projecte aquí.

Un cop més, l’aposta de l’administració pública catalana per la mentoria social com a eina de suport al creixent nombre de joves en situació de vulnerabilitat corrobora el seu interès i confiança en aquesta metodologia per a la inclusió social, que ha provat ser una eina estabilitzadora en moments de crisi emocional.