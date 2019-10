Un musical com a projecte global d’institut

Cantar, ballar, interpretar, dissenyar un decorat, elaborar un curtmetratge, pensar l’attrezzo, tocar un instrument i fins i tot enregistrar un disc en un estudi professional. A l’Institut de Gurb el musical de final de curs s’ha convertit en un esdeveniment de primer ordre que implica gairebé tots els alumnes, les seves famílies i l’equip docent. “Apostem perquè els nois i noies acabin desenvolupant una tasca gairebé professional i que cadascú, segons les seves habilitats, participi en el que millor li surti i sàpiga fer”, explica Núria Bover, coordinadora de comunicació del centre.

L’Institut de Gurb, que acull alumnes de 1r a 4t d’ESO, és un centre que treballa a partir de l’aprenentatge cooperatiu i que aposta per cinc grans projectes de centre (l’STEAM, el lingüístic, el de participació, el d’educació física i l’artístic) en els quals, d’una manera o una altra, tot l’alumnat hi pot acabar participant. “El musical ens ha donat l’oportunitat de tenir un projecte artístic i treballar-lo”, explica el director, Francesc Giménez. “Gràcies al musical s’ha creat una coral i un grup de música, i fins i tot hem pogut anar a enregistrar un disc. Una experiència molt enriquidora per a tots nosaltres”, afegeix.

DESPERTAR VOCACIONS

La idea de fer un musical com a projecte de curs, segons Giménez, va sorgir de la iniciativa de Lourdes Aymerich, professora d’educació física, que volia relacionar el moviment i la música. Es va partir d’un musical ja existent que, amb els anys, ha anat adquirint qualitat i el compromís de gairebé tot l’alumnat. L’equip artístic que hi participa de manera més directa (actors, cantants i músics) són els alumnes de l’optativa de musical de 2n d’ESO (el curs passat van ser 44), però gairebé tot l’alumnat hi té cabuda ja sigui en el procés de realització o de producció de l’obra: “Des del servei comunitari intern d’àmbit artístic, on hi ha alumnes de 1r a 2n d’ESO, i des de la matèria de visual i plàstica, que inclou la resta de cursos, s’elaboren els decorats i l’ attrezzo de l’obra i el disseny del llibret del CD enregistrat. A més, l’alumnat de 4t de l’optativa de tecnologies de la informació i la comunicació crea els curtmetratges que es projecten al llarg de l’obra”, explica Núria Bover.

Ja fa dos cursos que Carles Planas, professor de música, dirigeix el musical. Durant l’estiu n’escriu el guió i compon les cançons al voltant d’algun argument d’interès entre els adolescents. El curs passat va ser 'No tinc talent', per “desmuntar el mite que només pot fer allò que vol qui té un talent especial, i reforçar la idea que amb il·lusió i esforç es pot arribar allà on es vulgui”, diu. Aquest curs es titularà 'Distorsió temporal' i l’espectacle es basarà en “les diferències generacionals -amb viatges en el temps-, i pares, fills i avis es coneixeran en diferents contextos i situacions”, apunta. “La idea és que ells poden fer un projecte de principi a fi. Sempre els dic que desafinarem nosaltres, però que també ho farem bé nosaltres”, afegeix.

Al llarg d’aquests set cursos han sigut nombrosos els alumnes als quals, gràcies al musical, se’ls ha despertat alguna vocació artística que no sabien. És el cas de l’Aitor i l’Aurora Casadellà, dos germans exalumnes de l’institut que van participar molt activament en el projecte durant tota la secundària. Arran de l’experiència, l’Aurora s’ha decidit a estudiar el batxillerat artístic-plàstic i, juntament amb el seu germà, canta en un grup de música: “Probablement gràcies a aquesta experiència sortim als escenaris de manera més professional i sense por afegida”, explica l’Aitor. “Es tracta d’un projecte en què s’intenta que tothom pugui participar activament. Jo hi vaig col·laborar de manera molt directa redactant el guió i com a cantant protagonista”, afegeix l’Aurora.

MÀXIMA PARTICIPACIÓ

El musical 'Distorsió temporal' s’interpretarà al pavelló de Gurb a mitjans de juny i comptarà amb la participació d’uns 200 alumnes de secundària. Aquest any, com a novetat destacada, s’organitzarà un càsting per repartir els papers principals. Un tribunal format per quatre professors escollirà els protagonistes, “però hi ha moltes excuses perquè tothom hi tingui cabuda; la música, quan es viu en directe, els fa brillar a tots”, conclou Planas.